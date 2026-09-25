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बिहार में भीषण हादसा, 15 लोगों से भरी नाव डूबी

मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में 15 लोगों से भरी नाव डूब गई. 15 वर्षीय किशोरी लापता है. रिपोर्ट- विवेक कुमार.

Muzaffarpur Boat capsized
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 1:04 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में हादसा हो गया है. जिले के औराई थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बागमती नदी की दक्षिणी उपधारा में 15 लोगों से भरी नाव डूब गई. हादसे में नाव पर सवार 14 लोग किसी तरह नदी से बाहर निकलकर सुरक्षित बच गए, जबकि 15 वर्षीय एक किशोरी लापता है. घटना महेशवारा पंचायत के देवरा धर्मपुर गांव के समीप करीब सुबह 9 बजे की बताई जा रही है.

मुजफ्फरपुर में नाव पलटी

लापता किशोरी की पहचान देवरा धर्मपुर गांव निवासी होरिल पासवान की 15 वर्षीय बेटी रानी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नाव पर सवार लोग बागमती बांध के अंदर से मवेशियों के लिए चारा लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान दक्षिणी उपधारा में नाव असंतुलित होकर नदी में पलट गई.

Muzaffarpur Boat capsized
बागमती नदी के किनारे खड़े लोग (ETV Bharat)

14 लोगों ने तैरकर बचाई जान

नाव के नदी में डूबते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. नाव पर सवार 14 लोग किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकल आए. वहीं रानी कुमारी का कोई सुराग नहीं मिल सका. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए और किशोरी की तलाश शुरू कर दी.

क्या बोले आपदा विभाग के अधिकारी?

एडीएम (आपदा) शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि आज सुबह करीब 10 बजे अंचलाधिकारी के माध्यम से नाव डूबने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. एसडीआरएफ की टीम औराई प्रखंड कार्यालय पहुंच चुकी है और जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी.

शैलेश कुमार चौधरी का बयान (ETV Bharat)

देरी से पहुंची टीम

रेस्क्यू में तीन घंटे से अधिक की देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटना की सूचना करीब 10 बजे प्राप्त हुई थी. एसडीआरएफ टीम को मौके पर रवाना होने से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने में भी कुछ समय लगता है. टीम फिलहाल प्रखंड कार्यालय पहुंच चुकी है. ईंधन की पर्ची लेने और ईंधन उपलब्ध होने के बाद टीम घटनास्थल के लिए रवाना होगी और रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा.

गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी

महेशवारा पंचायत के मुखिया रामस्वार्थ राम ने बताया कि नाव पर सवार 14 लोग सुरक्षित हैं, जबकि रानी कुमारी लापता है. घटना की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है. लापता लड़की की तलाश की जा रही है.

''लापता किशोरी की तलाश के लिए गोताखोरों को मौके पर भेजा गया है. औराई थाना पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश अभियान चलाया जा रहा है. एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.''- धीरज कुमार, अंचलाधिकारी

Muzaffarpur Boat capsized
यहीं पर हुआ हादसा (ETV Bharat)

चारा लाने के लिए नाव का करते हैं इस्तेमाल

बताया जाता है कि बागमती बांध के अंदर रहने वाले पशुपालक किसान मवेशियों के लिए चारा लाने-ले जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को यह हादसा हुआ. घटना के बाद देवरा धर्मपुर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. प्रशासन और बचाव दल लापता किशोरी की तलाश में जुटे हुए हैं.

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