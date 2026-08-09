कांकेर में नदी पार कर रही ग्रामीणों से भरी नाव पलटी, 12 ग्रामीण बाल-बाल बचे, राशन समेत कई सामान बह गया
पखांजूर क्षेत्र के बेचाघाट कोटरी नदी में रेत के टीले से टकराकर नाव पलटी, 12 ग्रामीणों और 2 बाइक को निकाला गया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 2:40 PM IST
कांकेर: जिले के पखांजूर क्षेत्र की बेचाघाट कोटरी नदी में शनिवार शाम बड़ा हादसा होते-होते टल गया. नदी पार कर रही ग्रामीणों से भरी नाव पानी के भीतर बने रेत के टीले से टकराकर अचानक पलट गई. नाव में 12 ग्रामीणों के साथ दो मोटरसाइकिलें और करीब एक महीने का राशन-सामान भी रखा था.
नाव में पानी भरा और पलट गई
दरअसल, शनिवार शाम 12 ग्रामीण नाव के जरिए बेचाघाट कोटरी नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान पानी के भीतर बने रेत के टीले से नाव टकरा गई और एक तरफ झुक गई. नाव के अचानक झुकने से ग्रामीण घबरा गए और नाव से उतरने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान नाव में पानी भरने लगा और देखते ही देखते नाव पलट गई.
ग्रामीणों और नाविक ने किया रेस्क्यू
हादसे के बाद मौके पर मौजूद नाविक और ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया. नाव में सवार सभी 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर नदी के किनारे पहुंचाया गया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों का राशन, किराना सामान, मोबाइल समेत अन्य सामग्री पानी में बह गई. वहीं दोनों मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया गया है.
सुरक्षा इंतजाम की मांग
घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी के भीतर रेत के टीले बनने से नावों के आवागमन में खतरा बढ़ गया है. उन्होंने प्रशासन से नदी में सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था और नाव संचालन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है.
जिस दिन कांकेर जिला कलेक्टर नदी पार कर कंदाडी गांव पहुंचे थे, उसी दिन कांकेर से एक नाव लाई गई थी. अगले ही दिन आला अधिकारी आए और उस नाव को अपने साथ लेकर चले गए. अगर सुरक्षित नाव की व्यवस्था रहती तो ऐसे हादसों का खतरा कम किया जा सकता था.- मैनी कचलामी, सरपंच, ग्राम पंचायत कंदाडी
फिलहाल हादसे में सभी ग्रामीण सुरक्षित हैं, लेकिन नाव पलटने की इस घटना ने नदी पार कर आवागमन करने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी और सुरक्षित व्यवस्था की मांग की है.