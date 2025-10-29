ETV Bharat / state

बहराइच में नदी में पलटी नाव; 28 लोग डूबे, इनमें से 4 को बचाया गया, CM योगी ने अफसरों को किया अलर्ट

बहराइच : कौड़ियाला नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. करीब 28 लोग गहरे पानी में डूब गए. इनमें से 4 को बचा लिया गया, वहीं देर रात एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद कर लिया गया है. बाकी 23 लोगों की तलाश जारी है. घटना की जानकारी पर एसडीआरएफ-एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. वहीं सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है.

घटना सुजौली इलाके के कतर्नियाघाट रेंज के भरथापुर गांव के पास की है. भरथापुर गांव गेरुआ नदी के पार स्थित है. यहां के रहने वाले लोग ज्यादातर नाव से आवागमन कर पड़ोसी जिले लखीमपुर खीरी के खैरटिया गांव समेत अन्य गांवों में आते-जाते रहते हैं.

बुधवार की शाम को 6 बजे भी काफी लोग नाव में सवार होकर भरथापुर लौट रहे थे. इस दौरान नाव कौड़ियाला नदी की बीच धारा में जाकर पलट गई. इससे कई लोग नदी में डूबने लगे. इनमें से 4 लोगों को बचा लिया गया. इनमें भरथापुर गांव निवासी लक्ष्मी नारायण पुत्र विसेसर, रानी देवी पत्नी रामाधार, ज्योति पुत्री आनंद कुमार व हरिमोहन पुत्र रामकिशोर शामिल हैं. वहीं करीब 24 लोग डूब गए. उनकी तलाश की जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार नदी का बहाव तेज था. इससे संतुलन बिगड़ने के कारण नाव डूब गई.