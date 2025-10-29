बहराइच में नदी में पलटी नाव; 28 लोग डूबे, इनमें से 4 को बचाया गया, CM योगी ने अफसरों को किया अलर्ट
नाव से कौड़ियाला नदी पार कर रहे थे ग्रामीण, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ-एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 8:39 PM IST
बहराइच : कौड़ियाला नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. करीब 28 लोग गहरे पानी में डूब गए. इनमें से 4 को बचा लिया गया, वहीं देर रात एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद कर लिया गया है. बाकी 23 लोगों की तलाश जारी है. घटना की जानकारी पर एसडीआरएफ-एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. वहीं सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है.
घटना सुजौली इलाके के कतर्नियाघाट रेंज के भरथापुर गांव के पास की है. भरथापुर गांव गेरुआ नदी के पार स्थित है. यहां के रहने वाले लोग ज्यादातर नाव से आवागमन कर पड़ोसी जिले लखीमपुर खीरी के खैरटिया गांव समेत अन्य गांवों में आते-जाते रहते हैं.
बुधवार की शाम को 6 बजे भी काफी लोग नाव में सवार होकर भरथापुर लौट रहे थे. इस दौरान नाव कौड़ियाला नदी की बीच धारा में जाकर पलट गई. इससे कई लोग नदी में डूबने लगे. इनमें से 4 लोगों को बचा लिया गया. इनमें भरथापुर गांव निवासी लक्ष्मी नारायण पुत्र विसेसर, रानी देवी पत्नी रामाधार, ज्योति पुत्री आनंद कुमार व हरिमोहन पुत्र रामकिशोर शामिल हैं. वहीं करीब 24 लोग डूब गए. उनकी तलाश की जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार नदी का बहाव तेज था. इससे संतुलन बिगड़ने के कारण नाव डूब गई.
घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस के अलावा ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने भी घटना पर संज्ञान लिया है. उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. तत्काल राहत कार्य शुरू करने के लिए कहा है. टीमें नदी में डूबे लोगों की तलाश के लिए सर्च अभियान चला रहीं है. रात होने की वजह से थोड़ी समस्या भी आ रही है. वहीं हादसे के बाद गांव के लोग भी गमगीन हैं. देर रात महिला रामदेई (60) का शव नदी से निकाला गया.
यह भी पढ़ें : चंदौली में पांच किशोर गंगा नदी में डूबे, दो की मौत, छठ बेदी पूजन करने गए थे, बेतवा नदी में एक युवक डूबा