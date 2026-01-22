ETV Bharat / state

इंद्रावती नदी में नाव पलटी, एक ही परिवार के चार सदस्य बहे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बीजापुर में नाव पलटने के बाद इंद्रावती नदी घाट पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

BOAT CAPSIZED BIJAPUR
नाव पलटी बीजापुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: भैरमगढ़ उसपरी मार्ग पर स्थित इंद्रावती नदी घाट पर बुधवार को एक नाव पलटने की घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार भैरमगढ़ इलाके के कुछ ग्रामीण बाजार से वापस नदी के रास्ते नाव में बैठ कर वापस जा रहे थे. नाव में कुल 6 लोग सवार थे. इसी दौरान नाव असंतुलित होकर पलट गई.

नाव पलटने के बाद ग्रामीणों ने 2 को नदी से बाहर निकाला

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसमे एक महिला भी थी, जबकि 4 व्यक्ति नदी में बह गए, जो फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं.

इंद्रावती नदी में चलाया जा रहा रेस्क्यू

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ. प्राथमिक स्तर पर बचाव एवं राहत की तैयारियां शुरू की गईं. चार डूब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं. लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

नाव हादसे में चार लोग अब भी लापता हैं और उन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है- सूर्यकान्त धरत, तहसीलदार, भैरमगढ़

सुबह से रेस्क्यू जारी

हालांकि अंधेरा और नदी के तेज बहाव के कारण तत्काल विस्तृत कार्रवाई संभव नहीं हो सकी है. तहसीलदार ने बताया कि रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी गुरुवार को सुबह मिल पाएगी.

परिजनों से मिले विधायक

नाव पलटने की घटना के बाद हालात का जायजा लेने विधायक विक्रम मंडावी भी मौके पर पहुंचे. वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जुटी है. विधायक विक्रम मंडावी ने घाट पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति की जानकारी ली और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बचाव कार्यों की प्रगति पर चर्चा की. इसके बाद वे लापता ग्रामीणों के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया.

हर संभव मदद का भरोसा

विधायक ने परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लापता लोगों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके. विधायक ने यह भी आश्वासन दिया कि वे शासन-प्रशासन से बात कर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे.

यह घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है. इंद्रावती नदी पर सुरक्षित यातायात और नाव संचालन को लेकर प्रशासन को स्थायी और ठोस व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो- विक्रम मंडावी, विधायक

बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण

घाट पर विधायक की मौजूदगी से परिजनों को कुछ हद तक सांत्वना मिली है. वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुटे हुए हैं और रेस्क्यू टीम के प्रयासों पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही लापता ग्रामीणों के संबंध में कोई ठोस जानकारी सामने आएगी.

भारत-न्यूजीलैंड T20 मैच हाउसफुल, 23 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच
अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन : लाल आतंक के रास्ते से शांति की दौड़ तक, सरेंडर्ड नक्सली भी होंगे रेस का हिस्सा
22 जनवरी को मनाया जाएगा बलिदान दिवस, यहां दी गई थी 17 क्रांतिकारियों को फंसी

TAGGED:

नाव पलटी बीजापुर
इंद्रावती नदी
INDRAVATI RIVER BIJAPUR
BOAT CAPSIZED BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.