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बिहार में बड़ा हादसा, 15-20 लोग सवार नाव पलटी, डूबने से एक महिला की मौत

शिवहर: बिहार के शिवहर में बागमती नदी में नाव पलटने से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. यह घटना शुक्रवार को जिले के तरियानी प्रखंड अंतर्गत खुरपट्टी पंचायत के महादेवा गांव के समीप हुई. बताया जा रहा है कि गेहूं और मसूर की फसल काटने जा रही महिलाओं से भरी नाव अचानक असंतुलित होकर नदी की मुख्य धारा में पलट गई. इस हादसे में एक महिला डूब गई, जबकि अन्य ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई.

नाव पलटते ही चीख-पुकार मची: जानकारी के अनुसार, खुरपट्टी गांव की करीब 15-20 महिलाएं और पुरुष नाव के जरिए बागमती नदी पार कर खेतों की ओर जा रहे थे. बीच धारा में संतुलन बिगड़ने के कारण नाव पलटते ही चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी में छलांग लगा दी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

शिवहर में नाव पलटने से महिला की मौत (ETV Bharat)

डूबने से एक महिला की मौत: ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन खुरपट्टी निवासी इशा मोहम्मद की 30 वर्षीया पत्नी गुलशन खातून पानी में डूब गईं. स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के साथ ही ग्रामीण खुद गोताखोरी कर उनकी तलाश में जुट गए. काफी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

"वह सुबह 8 बजे घर से निकली थी. अचानक सरपंच का फोन आया कि नाव पलट गई है और गुलशन भी डूब गई है. मैं उस वक्त काम पर गया हुआ था." -ईसा मोहम्मद, मृतका के पति