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बिहार में बड़ा हादसा, 15-20 लोग सवार नाव पलटी, डूबने से एक महिला की मौत

शिवहर में बड़ा हादसा हो गया. 15-20 लोग सवार नाव पलट गयी. इस घटना में डूबने से एक महिला की मौत हो गयी.

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शिवहर में बागमती नदी में नाव पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 3, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
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शिवहर: बिहार के शिवहर में बागमती नदी में नाव पलटने से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. यह घटना शुक्रवार को जिले के तरियानी प्रखंड अंतर्गत खुरपट्टी पंचायत के महादेवा गांव के समीप हुई. बताया जा रहा है कि गेहूं और मसूर की फसल काटने जा रही महिलाओं से भरी नाव अचानक असंतुलित होकर नदी की मुख्य धारा में पलट गई. इस हादसे में एक महिला डूब गई, जबकि अन्य ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई.

नाव पलटते ही चीख-पुकार मची: जानकारी के अनुसार, खुरपट्टी गांव की करीब 15-20 महिलाएं और पुरुष नाव के जरिए बागमती नदी पार कर खेतों की ओर जा रहे थे. बीच धारा में संतुलन बिगड़ने के कारण नाव पलटते ही चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी में छलांग लगा दी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

शिवहर में नाव पलटने से महिला की मौत (ETV Bharat)

डूबने से एक महिला की मौत: ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन खुरपट्टी निवासी इशा मोहम्मद की 30 वर्षीया पत्नी गुलशन खातून पानी में डूब गईं. स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के साथ ही ग्रामीण खुद गोताखोरी कर उनकी तलाश में जुट गए. काफी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

"वह सुबह 8 बजे घर से निकली थी. अचानक सरपंच का फोन आया कि नाव पलट गई है और गुलशन भी डूब गई है. मैं उस वक्त काम पर गया हुआ था." -ईसा मोहम्मद, मृतका के पति

Boat Capsize In Sheohar
घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का आक्रोश: ग्रामीणों ने बताया कि गांव की लगभग 80% खेती योग्य जमीन नदी के उस पार है. फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के लिए किसानों को मजबूरी में नाव का सहारा लेना पड़ता है. इस स्थान पर हादसे होना अब आम बात हो गई है. स्थानीय युवाओं ने जनप्रतिनिधियों पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि करीब 10 हजार की आबादी पूरी तरह खेती पर निर्भर है, लेकिन उनके पास आवागमन की कोई ठोस सुविधा नहीं है. आलम यह है कि कभी फसल पानी में डूब जाती है, तो कभी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है.

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नाव पर सवार होने वाली महिलाएं (ETV Bharat)

अधिकारियों का क्या है कहना?: इस दुखद हादसे के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अविनाश कुणाल ने बताया कि घटना नाव असंतुलित होकर पलटने के कारण हुई है. उन्होंने कहा कि रेस्क्यू के लिए SDRF टीम को तुरंत सूचित कर दिया गया था. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए सरकारी सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.

"नाव पलटने के कारण हादसा हुआ है. सभी लोग कटनी करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान नाव पलट गयी. महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी." -अविनाश कुणाल, एसडीपीओ

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