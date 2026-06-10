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बिहार में बड़ा हादसा: कोसी नदी में 13 किसानों से भरी नाव पलटी, तीन महिला किसान लापता

दरभंगा में बड़ा हादसा हुआ है. कोसी नदी में 13 किसानों से भरी नाव पलट गयी. घटना में तीन महिला किसान लापता है.

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दरभंगा में नाव हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 10:47 AM IST

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दरभंगा: बिहार के दरभंगा में 13 किसानों से सवार नाव पलट गयी. जानकारी के अनुसार सभी किसान नदी पार कर खेत में मूंग तोड़ने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान नाव अनियंत्रित होकर पलट गयी. इसमें 3 महिला किसान लापता बतायी जा रही हैं. सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम लापता महिलाओं की तलाश कर रही है.

कोसी नदी की तेज धार में बिगड़ा संतुलन: घटना जिले के जमालपुर थानाक्षेत्र के तरवारा घाट के रिंग बांध के पास की है. जानकारी के अनुसार करीब 13 किसान एक ही नाव पर सवार होकर कोसी नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान नदी में नाव का संतुलन बिगड़ गया. तेज धार में नाव होने के कारण उसमें पानी भरने लगा और फिर देखते ही देखते नाव पलट गयी.

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दरभंगा में नाव हादसा (ETV Bharat)

तैरकर बचे लोग, तीन महिलाएं नदी में डूबीं: नाव पलटने के बाद उसमें सवार लोग किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचे और अपनी जान बचा पाए, लेकिन तीन महिला किसान तेज धार में फंस गयीं. इसके कुछ देर बाद ही वह लापता हो गयीं. जान बचाने वाले किसानों ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी. घटना के बाद नदी किनारे लोगों की भारी भीड़ जुट गयी है.

अधिकारियों ने लिया घटनास्थल का जायजा: नाव में 13 किसान सवार थे, जिसमें अधिकांश महिला किसान शामिल थीं. इसमें से तीन महिला किसान लापता हो गयी हैं. सूचना मिलने के बाद बिरौल एसडीओ शशांक राज और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है.

"घटना की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है. घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है. आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी." -शशांक राज, एसडीओ, बिरौल

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