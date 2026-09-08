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13 जिले.. 29 लाख लोग, उफान पर नदियां.. गांव-गांव पहुंच रही बोट एंबुलेंस

बाढ़ में लाखों जिंदगियां पानी में परेशान, फिर भी राहत की रफ्तार जारी, गांव-गांव पहुंच रही 'बोट एंबुलेंस. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर

Boat Ambulance
बोट एंबुलेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2026 at 2:55 PM IST

7 Min Read
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कटिहार : बिहार इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. नदियों के बढ़े जलस्तर के कारण राज्य के 13 जिलों के 77 प्रखंडों की 438 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत करीब 29.13 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है. प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ राहत सामग्री, भोजन और पेयजल उपलब्ध कराने का काम जारी है. बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार प्लास्टिक और अन्य सामानों का वितरण किया जा रहा है, ताकि बारिश और पानी के बीच लोगों को अस्थायी राहत मिल सके.

सड़क बंद तो पानी के रास्ते पहुंची 'बोट एंबुलेंस'

बाढ़ के बीच सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है. कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क मार्ग से एंबुलेंस पहुंचना मुश्किल हो गया है. ऐसे में कटिहार में स्वास्थ्य विभाग ने नाव को ही एंबुलेंस का रूप दे दिया है. 'बोट एंबुलेंस' के जरिए मेडिकल टीम गांव-गांव और घर-घर पहुंच रही है.

Bihar Flood
बोट पर मेडिकल टीम (ETV Bharat)

मेडिकल टीम लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और बीमार लोगों की पहचान कर उन्हें मौके पर ही जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. छोटे बच्चों के टीकाकरण के साथ डायरिया, बुखार और त्वचा संबंधी बीमारियों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. स्वास्थ्यकर्मी लोगों से साफ पानी पीने, आसपास स्वच्छता रखने और दूषित पानी से दूर रहने की अपील कर रहे हैं.

गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर विशेष नजर

बाढ़ के बीच स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर है. मेडिकल टीम गांवों में पहुंचकर गर्भवती महिलाओं की स्थिति की जानकारी ले रही है. जिन महिलाओं की डिलीवरी का समय नजदीक है, उन्हें जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, ताकि आपात स्थिति में उन्हें समय पर इलाज मिल सके.

बोट एंबुलेंस में मेडिकल स्टाफ के साथ जरूरी दवाएं और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है. प्रशिक्षित नर्स और कंपाउंडर मरीजों को मौके पर प्राथमिक उपचार और जरूरी मेडिकल सपोर्ट दे रहे हैं. गंभीर मरीजों को नाव के जरिए मेडिकल कैंप तक पहुंचाया जा रहा है, जहां आगे इलाज की व्यवस्था की जा रही है.

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चारों तरफ पानी, बीच में फंसे लोग (ETV Bharat)

''बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोट एंबुलेंस के जरिए घर-घर तक दवाएं पहुंचाई जा रही हैं. विशेष परिस्थिति में मरीजों को नाव से मेडिकल कैंप तक लाया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि बाढ़ की वजह से किसी भी मरीज को इलाज से वंचित न होना पड़े. सामुदायिक रसोई, मानव चिकित्सा शिविर और पशु चिकित्सा शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.''- आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी, कटिहार

बच्चों को दूसरे विद्यालयों में किया शिफ्ट

बाढ़ का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है. कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है. ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे सुरक्षित विद्यालयों में शिफ्ट किया गया है, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और बच्चों की सुरक्षा भी बनी रहे.

मचान पर जिंदगी, कई दिनों से नहीं जला चूल्हा

कुर्सेला के बाढ़ प्रभावित इलाके में रहने वाले दिव्यांग प्रहलाद कुमार चौधरी की कहानी बाढ़ की भयावहता को बयां करती है. प्रहलाद के घर और आंगन में पानी प्रवेश कर चुका है. उनका कहना है कि दिव्यांग होने के कारण पहले से ही काफी परेशानी है और बाढ़ ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. घर में जो थोड़ा-बहुत सामान बचा है, उसकी देखरेख के लिए वह वहीं रुके हुए हैं.

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अपना कष्ट बताती महिला (ETV Bharat)

प्रहलाद की पत्नी ने बताया कि उनके चार-पांच बच्चे हैं. बाढ़ के खतरे को देखते हुए बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. कई दिनों से घर में खाना तक नहीं बना है. दोनों पति-पत्नी सत्तू खाकर किसी तरह दिन गुजार रहे हैं. घर में मौजूद एक मचान ही इस समय उनके लिए सहारा बना हुआ है, जहां दोनों दंपति समय काट रहे हैं.

बिहार में बाढ़ से हाहाकार

बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, पुनपुन और घाघरा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है. जलस्तर में अलग-अलग स्थानों पर वृद्धि और गिरावट के बीच निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गंभीर बना हुआ है. जल संसाधन विभाग के मंगलवार की सुबह 6 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से एक से करीब तीन मीटर तक ऊपर बह रही हैं.

खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां

पुनपुन नदी का श्रीपालपुर में जलस्तर 53.55 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 2.95 मीटर ऊपर है. बूढ़ी गंडक खगड़िया में 1.98 मीटर ऊपर बह रही है. गंगा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है. दीघा घाट में जलस्तर 51.54 मीटर दर्ज किया गया जो 1.09 मीटर ज्यादा है. कोसी नदी बलतारा में 35.15 मीटर और कुरसेला में 31.40 मीटर पर है. बलतारा में कोसी खतरे के निशान से 1.30 मीटर और कुरसेला में 1.40 मीटर ऊपर है.

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बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव ही सहारा (ETV Bharat)

बिहार के बाढ़ प्रभावित जिले

अधिकारियों की ओर से तटबंधों और नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. खासकर गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक और पुनपुन के बढ़ते जलस्तर वाले इलाकों में प्रशासन को सतर्क रखा गया है. बाढ़ प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया और अरवल शामिल हैं।

238 सामुदायिक रसोई संचालित

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विभिन्न जिलों में 238 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से अब तक करीब 5.12 लाख थालियों में भोजन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 12 राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं, जहां 7,368 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवासन, भोजन और चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। राहत कार्य के तहत अब तक करीब 92,600 पॉलीथीन शीट और 19,130 ड्राई राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं.

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बाढ़ से बिहार में परेशान लोग (ETV Bharat)

कटिहार की स्थिति

अगर कटिहार की बात करें तो गंगा-कोसी और बरंडी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने जिले के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है. कुर्सेला, बरारी,अमदाबाद और मनिहारी प्रखंडों की करीब 236 पंचायतों के गांव और तीन नगर पंचायतों के 10 वार्डों की लगभग तीन लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है. कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं तो कहीं गांवों का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है. ऐसे मुश्किल हालात के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है.

बाढ़ प्रभावित करीब 73 इलाकों में सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है. वहीं लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है. प्रशासन के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में 67 नावों का परिचालन किया जा रहा है.

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