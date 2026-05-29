मां की गोद से सीधे गंडक नदी की उफनती धारा में समायी तीन बच्चियां, अनहोनी की आशंका से सहमा परिवार
गोपालगंज में तीन बेटियां अपनी मां के गोद से सीधे गंडक नदी में गिर पड़ी. उनका अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पढ़ें
Published : May 29, 2026 at 7:21 PM IST
गोपालगंज: जिले में गंडक नदी में बड़ा हादसा हो गया है. गंडक नदी पार करने के दौरान तीन किशोरियां गहरे पानी में लापता हो गई हैं. बताया जा रहा है कि तीनों अपनी मां और गांव के अन्य लोगों के साथ खेती के काम से नाव के जरिए नदी पार कर रही थीं. इसी दौरान तीनो बच्चियां अपनी मां के गोद से सीधे गंडक नदी की उफनती धाराओं में समां गईं.
गंडक नदी में डूबीं तीन किशोरियां: जानकारी के अनुसार, सभी के नाव से लौटने के दौरान मौसम खराब हो गया और तेज बहाव के बीच हादसा हो गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन भारी बारिश और तेज बहाव के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी परेशानी हो रही है.
खेती के काम से लौट रही थीं सभी: पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट का बताया जा रहा है. घटना गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित डुमरिया घाट की है, जहां तन्दसपुर गांव के कुछ लोग खेती के काम से गंडक नदी के उस पार जा रहे थे.
नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे लोग: बताया जा रहा है कि सभी लोग नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवा के साथ नदी में बहाव बढ़ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव डगमगाने लगी और अफरा-तफरी के बीच तीन किशोरियां नदी के गहरे पानी में समा गईं.
तेज बारिश और बहाव से परेशानी: घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण जुट गए. ग्रामीणों ने अपने स्तर से किशोरियों की तलाश शुरू की, लेकिन तेज बहाव और बारिश के कारण सफलता नहीं मिल सकी.
SDRF और NDRF मौके पर मौजूद: सूचना मिलते ही महम्मदपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की. इधर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा है.
मोटर बोट से सर्च ऑपरेशन: रेस्क्यू टीम मोटर बोट और अन्य उपकरणों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है. हालांकि लगातार बारिश और गंडक नदी के तेज बहाव के कारण बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
गांव में मचा कोहराम: गांव में मातम का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे जुटे हुए हैं. प्रशासन लगातार लोगों से नदी के किनारे भीड़ नहीं लगाने और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है. वहीं इस पूरे मामले में सदर एसडीपीओ-2 सिधवलिया राजेश कुमार ने बताया कि मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत डुमरिया घाट के तन्दसपुर गांव के कुछ लोग एवं मवेशियों को लेकर खेती के काम से गंडक नदी के उस पार जा रहे थे.
"इसी दौरान मौसम खराब होने और नदी में तेज बहाव के कारण तीन बच्चियों के डूबने की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया है और लापता बच्चियों की तलाश लगातार जारी है."- राजेश कुमार, सदर एसडीपीओ 2 सिधवलिया, गोपालगंज
शवों की तलाश जारी: उन्होंने कहा कि शव मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीम की नजर गंडक नदी में चल रहे सर्च ऑपरेशन पर टिकी हुई है. पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है. अब सभी को इंतजार है कि लापता किशोरियों का कोई सुराग मिल सके.
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