दिवाली से पहले राजस्व परिषद के 285 कार्मिकों को मिला पदोन्नति का तोहफा, बने राजस्व निरीक्षक
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने दिवाली से ठीक पहले अपने 285 लेखपालों और संग्रह अमीनों का प्रमोशन का तोहफा दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:51 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिवाली के पावन पर्व से ठीक पहले राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बेहद खुशखबरी भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कड़े निर्देशों के बाद राजस्व परिषद ने अपने 285 कर्मचारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन का शानदार तोहफा दिया है. लंबे समय से अपनी तरक्की का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह त्योहार बेहद खास और खुशियों से भरा साबित हुआ है. विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद पूरे राजस्व महकमे में जश्न और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.
206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन बने राजस्व निरीक्षक: राजस्व परिषद की ओर से पदोन्नत किए गए इन 285 कर्मचारियों में 206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन मुख्य रूप से शामिल हैं. इन सभी पात्र कर्मचारियों को अब पदोन्नत करके राजस्व निरीक्षक के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. राजस्व परिषद के चेयरमैन बीएल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा था. इसी नीति के तहत योग्यता और पात्रता को आधार बनाते हुए इन कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है.
अनुभव और कार्यकुशलता से विभागीय कार्यों में आएगी तेजी: चेयरमैन बीएल मीणा के अनुसार राजस्व निरीक्षक के पद पर तरक्की मिलने से इन कर्मचारियों के लंबे अनुभव और कार्यकुशलता का लाभ विभाग को सीधे तौर पर मिलेगा. राजस्व निरीक्षक को बोलचाल की भाषा में रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, जो कानूनगो के सीधे निर्देशन में अपने दायित्वों को पूरा करते हैं. पदोन्नत हुए ये नए अधिकारी अब जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे. इससे आम जनता के राजस्व से जुड़े काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी और सुगमता के साथ निपटाए जा सकेंगे.
जमीन के कागजात से लेकर आपदा प्रबंधन तक की होगी जिम्मेदारी: राजस्व निरीक्षक के मुख्य कामों में भूमि अभिलेखों का सही रखरखाव करना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के जमीन विवादों का समय पर निपटारा कराना शामिल है. इसके अलावा वे अपने क्षेत्र के पटवारियों की रोजाना निगरानी करने और राजस्व वसूली की गति को बढ़ाने का काम भी संभालते हैं. मौसम की बदलती स्थिति, फसलों की वास्तविक रिपोर्ट और बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय नुकसान का सटीक आकलन करके सरकार को भेजना भी इन्हीं अधिकारियों का काम है. इस पदोन्नति से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि प्रशासनिक कामकाज भी काफी बेहतर होगा.
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