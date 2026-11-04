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दिवाली से पहले राजस्व परिषद के 285 कार्मिकों को मिला पदोन्नति का तोहफा, बने राजस्व निरीक्षक

कानूनगो के निर्देशन में काम करेंगे नए राजस्व निरीक्षक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिवाली के पावन पर्व से ठीक पहले राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बेहद खुशखबरी भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कड़े निर्देशों के बाद राजस्व परिषद ने अपने 285 कर्मचारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन का शानदार तोहफा दिया है. लंबे समय से अपनी तरक्की का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह त्योहार बेहद खास और खुशियों से भरा साबित हुआ है. विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद पूरे राजस्व महकमे में जश्न और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.

206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन बने राजस्व निरीक्षक: राजस्व परिषद की ओर से पदोन्नत किए गए इन 285 कर्मचारियों में 206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन मुख्य रूप से शामिल हैं. इन सभी पात्र कर्मचारियों को अब पदोन्नत करके राजस्व निरीक्षक के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. राजस्व परिषद के चेयरमैन बीएल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा था. इसी नीति के तहत योग्यता और पात्रता को आधार बनाते हुए इन कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है.