अंग्रेजी विषय की कैसे करें तैयारी, एक्सपर्ट ने बताया अच्छे नंबर लाने का तरीका

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 20 और 21 मार्च से शुरू होने वाली है. ऐसे में बोर्ड परीक्षा के पूर्व तैयारी कर रहे बच्चों के मन में विषय की तैयारी को लेकर कई तरह के दबाव और तनाव भी देखने को मिलता है. हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर फ्रस्ट्रेशन में आता है. ऐसे में बात यदि अंग्रेजी की आती है तो बच्चा और भी घबराने लगता है. क्योंकि अंग्रेजी सब्जेक्ट में स्पेलिंग काफी महत्वपूर्ण मानी गई है. किसी शब्द के एक भी स्पेलिंग में गलती होती है तो आंसर शीट का मूल्यांकन करने वाला शिक्षक उनके नंबर काट सकता है. ऐसे में बच्चों को अंग्रेजी विषय की तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए ईटीवी भारत ने अंग्रेजी विषय की एक्सपर्ट अंशु गुलाटी से बात की. आईए जानते हैं अंग्रेजी विषय की एक्सपर्ट अंशु गुलाटी ने क्या कुछ कहा.







स्पेलिंग गलत होने पर कट जाते हैं नंबर



अंग्रेजी विषय की एक्सपर्ट अंशु गुलाटी ने बताया कि "अंग्रेजी विषय में बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम रहती है, जिसके कारण अंग्रेजी के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं. ऐसे में बच्चों को चाहिए कि वह अंग्रेजी विषय को लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें. स्पेलिंग गलत होने की वजह से परीक्षा में नंबर कट जाते हैं. बच्चे परीक्षा के पूर्व ऐसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की लंबाई बड़ी रहती हैं और 200 शब्दों में इनके आंसर लिखने होते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों को वह काफी कठिन लगता है. इसके साथ ही 6 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वह भी बच्चों को कठिन से लगते हैं. ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए. तभी बच्चे एग्जाम में अच्छे से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं."





किन प्रश्नों का तैयार करें ब्लू प्रिंट



अंग्रेजी में कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चों को काफी सरल और आसानी से हल किए जा सकते हैं. इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि इस साल ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है. ऐसे में ब्लूप्रिंट में कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बच्चों के लिए बहुत स्कोरिंग है. डाटा एनालिसिस स्टडी स्किल जैसे चीजों को वहीं पर एनालाइज करके उनके आंसर लिखने हैं. ऐसे प्रश्न आठ नंबर के होते हैं जिन्हें आसानी से हल कर सकते हैं. प्रश्न पत्रों को हल करते समय सबसे पहले बच्चों को जो चीज अच्छे से याद है, उस तरह के प्रश्नों को पहले हल करना चाहिए. अगर जो प्रश्न बच्चों को कठिन लगते हैं और उन्हें सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें काफी समय खराब हो जाता है. परीक्षा के पूर्व जिन प्रश्नों को हमने अच्छे से पढ़ा है और याद है, उन्हीं प्रश्नों को पहले सॉल्व करना चाहिए.







पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ना कितने जरुरी ?



पुराने क्वेश्चन पेपर को लेकर अंग्रेजी की एक्सपर्ट अंशु गुलाटी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को जरूर पढ़ना चाहिए उससे आइडिया लगता है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. किस तरह के प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे. इसका अनुमान लगा सकते हैं. अगर बच्चों की पढ़ाई परीक्षा के पूर्व पूरी हो गई हो तो उन्हें पुराने प्रश्न पत्र और मंडल के दिए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर को निर्धारित समय 3 घंटे में बनाने की कोशिश करनी चाहिए. ऐसा करने से बच्चे अपने टाइम मैनेजमेंट अपनी स्पीड देख सकते हैं. इसके साथ ही बच्चे किस तरह की गलती कर रहे हैं यह भी देखने को मिलेगा. ऐसे क्वेश्चन पेपर को हल करने के बाद बच्चे अपने सब्जेक्ट टीचर को भी दिखा सकते हैं. अगर इसमें कोई त्रुटियां हो तो समय रहते परीक्षा के पूर्व इसमें सुधार किया जा सकता है.





