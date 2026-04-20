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परीक्षा का तनाव होगा कम : हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 21 अप्रैल से, छात्रों को मिला सेकंड चांस

NEP के हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने छात्रों का तनाव कम करने के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा के लिए सेकंड चांस देगा.

Haryana Board 10th and 12th exams from April 21 Students got a second chance
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 20, 2026 at 6:01 PM IST

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भिवानीः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड परीक्षाओं के नाम से बच्चों में होने वाले डर और मानसिक दबाव को समाप्त करने के लिए 21 अप्रैल से प्रदेश भर में दोबारा परीक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने भिवानी में इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा की.

क्या बोले बोर्ड के चेयरमैनः चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "अक्सर छात्र पहली परीक्षा में घबराहट या किसी अन्य कारण से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते, जिससे वे मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं. नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को बोझ मुक्त बनाना है. इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने छात्रों को अंक सुधारने और दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है."

हरियाणा में 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा के लिए सेकंड चांस देगा. (Etv Bharat)

बड़ी संख्या में छात्र लेंगे हिस्साः उन्होंने बताया कि "21 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में कुल 7 6,298 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें 10वीं कक्षा के छात्र 7 1,972 और 12वीं कक्षा के छात्र 7 4,326 रहेंगे. इस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं."

वैकल्पिक है परीक्षा, स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं छात्रः चेयरमैन ने बताया कि "यह परीक्षा वैकल्पिक है और केवल उन्हीं छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते हैं. परीक्षा में केवल वही छात्र बैठ सकेंगे जिन्होंने लिखित में यह आवेदन दिया है कि वे अपनी पहली परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं और सुधार के लिए दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं." उन्होंने कहा कि "मुख्य लक्ष्य उन छात्रों को बचाना है जिनकी पहली परीक्षा किन्हीं कारणों से सही नहीं हो पाई थी."

परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी: डॉ. पवन कुमार ने स्पष्ट किया कि "इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षाएं जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी ताकि परीक्षार्थियों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े. उन्होंने कहा कि "हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा लेना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चा बिना किसी मानसिक बोझ के अपनी योग्यता साबित कर सके. यह 'दूसरा मौका' उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है."

ये भी पढ़ें- हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट मई में होगा जारी, चेयरमैन पवन कुमार ने किया ऐलान

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