दिल्ली के बसंत कुंज में कार से फिर हादसा, एक की मौत, दो घायल

पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है.ड्राइवर की मेडिकल स्थिति एवं अधिक पड़ताल के लिए वाहन व ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है.

बसंत कुंज में कार से फिर हादसा
बसंत कुंज में कार से फिर हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 30, 2025 at 9:17 AM IST

Updated : November 30, 2025 at 10:22 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में शनिवार रात एक तेज रफ्तार Mercedes G63 ने फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए है. यह दुर्घटना राजधानी के एंबियंस मॉल के बिलकुल पास हुई है. पुलिस के मुताबिक कार हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है. घटना के बाद आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, नरेला में एक तेज रफ्तार कर शनिवार रात पेड़ से जा टकराई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है.

डीसीपी साउथ-वेस्ट अमित गोयल के मुताबिक रात 2:33 बजे वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एक्सीडेंट की PCR कॉल मिली थी. मौके पर एक Mercedes G63 दुर्घटनाग्रस्त मिली. एंबियंस मॉल के रेस्टोरेंट में काम करने वाले तीन कर्मचारी घायल अवस्था में मिले. सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 23 वर्षीय रोहित निवासी चमोली, उत्तराखंड को मृत घोषित किया गया, जबकि दो का इलाज चल रहा है. कार चालक शिवम (29) निवासी करोल बाग को हिरासत में लिया गया है. वह अपनी पत्नी व बड़े भाई के साथ शादी से लौट रहा था. डाइवर्जन के कारण वाहन का नियंत्रण बिगड़ा और कार पोल से टकराई. कार उसके मित्र अभिषेक की है. कानूनी कार्रवाई जारी है.

पहले भी दिल्ली में कई बड़ी कारों से हुए हादसे:
बीती 14 सितंबर को दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी एक BMW कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. दुर्घटना में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. हादसे के बाद आरोपित कार चालक महिला द्वारा घायल दंपत्ति को पास के अस्पताल के बजाय करीब 19 किलोमीटर दूर एक निजी अस्पताल ले जाने पर परिवार ने गम्भीर आरोप लगाए थे.

चिंताजनक हैं हादसे:
14 सितंबर के धौला कुआं मामले में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की मौत और अब 29 नवंबर के वसंत कुंज हादसे में एक आम नागरिक की मौत और दो घायल हो गए. 29 नवंबर की रात तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिससे हादसे में कार में सवार व्यक्ति की मौत हो गई. इन हादसों ने दिल्ली में तेज गति, लापरवाही व लक्जरी कारों के गलत व्यवहार का एक चिंताजनक पैटर्न उजागर किया है. यह दिखाता है कि न सिर्फ हाई-स्पीड बल्कि वाहन नियंत्रण बल्कि रात में फुटपाथ पर ड्राइविंग और जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर सावधानी की जरूरत है.

पुलिस पुलिस ने वसंत कुंज मामले में ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और प्राथमिक जांच शुरू कर दी है. ऐसे में यह देखना होगा कि क्या घायलों व मृतक परिवार को न्याय मिलता है.

Last Updated : November 30, 2025 at 10:22 AM IST

