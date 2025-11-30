ETV Bharat / state

दिल्ली के बसंत कुंज में कार से फिर हादसा, एक की मौत, दो घायल

बसंत कुंज में कार से फिर हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में शनिवार रात एक तेज रफ्तार Mercedes G63 ने फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए है. यह दुर्घटना राजधानी के एंबियंस मॉल के बिलकुल पास हुई है. पुलिस के मुताबिक कार हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है. घटना के बाद आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, नरेला में एक तेज रफ्तार कर शनिवार रात पेड़ से जा टकराई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. डीसीपी साउथ-वेस्ट अमित गोयल के मुताबिक रात 2:33 बजे वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एक्सीडेंट की PCR कॉल मिली थी. मौके पर एक Mercedes G63 दुर्घटनाग्रस्त मिली. एंबियंस मॉल के रेस्टोरेंट में काम करने वाले तीन कर्मचारी घायल अवस्था में मिले. सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां 23 वर्षीय रोहित निवासी चमोली, उत्तराखंड को मृत घोषित किया गया, जबकि दो का इलाज चल रहा है. कार चालक शिवम (29) निवासी करोल बाग को हिरासत में लिया गया है. वह अपनी पत्नी व बड़े भाई के साथ शादी से लौट रहा था. डाइवर्जन के कारण वाहन का नियंत्रण बिगड़ा और कार पोल से टकराई. कार उसके मित्र अभिषेक की है. कानूनी कार्रवाई जारी है.