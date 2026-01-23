BMW कार हादसा: दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को समन जारी
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने आरोपी गगनप्रीत कौर मक्कड़ को 2 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
Published : January 23, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में 2025 में हुए बीएमडब्ल्यू कांड मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने इस मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर मक्कड़ को 2 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है.
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि आरोपी गगनप्रीत की गलती से हादसा हुआ. इस मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर श्योराम ने कहा कि हादसे के बाद आरोपी ने जानबूझकर पीड़ित को दूर के अस्पताल ले जाया गया. जांच अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित की हादसे के दौरान शरीर से काफी खून बह गया था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित की हादसे के समय मौके पर ही मौत हो गयी या 10-15 मिनट में उसकी मौत हो सकती थी. चार्जशीट में कहा गया है कि घटना दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर हुई. जबकि, आरोपी पीड़ित को 1 बजकर 37 मिनट पर लेकर गई और अस्पताल 2 बजकर 15 मिनट पर पहुंची. कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 281, 125बी और 238ए के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया.
बता दें कि, 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था. हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थ. वहीं हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.
गगनप्रीत कौर मक्कड़ पर आरोप है कि वो कार चला रही थीं. दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गुरुवार तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी.
