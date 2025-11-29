बीएमओ पर बीच सड़क पर बर्थडे मनाने का आरोप, कार के बोनट पर केट काटने और आतिशबाजी का कथित वीडियो आया सामने
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के सहायक और निज सचिव पर भी ऐसा करने का आरोप लग चुका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2025 at 8:28 PM IST
एमसीबी: बीच सड़क पर बर्थडे मनाना और आतिशबाजी करना कानून गलत है. इस तरह के कृत्य में दोषी पाए जाने पर सजा भी हो सकती है. बावजूद इसके आम और खास लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं. नया मामला कोरिया के बैकुंठपुर का है. आरोप है कि कोरिया के सोनहत बीएमओ ने हाईवे पर बर्थडे सेलीब्रेट किया. कार के बोनट पर रखकर केक काटा और आतिशबाजी की. आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो 28 नवंबर की रात का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में कई और लोग भी शामिल हैं. सभी शोर मचाते हुए आतिशबाजी कर रहे हैं.
सड़क पर बर्थडे मनाने का वीडियो आया सामने
आरोप है कि वायरल वीडियो में सोनहत अस्पताल में पदस्थ बीएमओ भी शामिल है. हाईवे पर मौजूद सभी लोग बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर बीएमओ का जन्मदिन मना रहे हैं. वीडियो बैकुंठपुर के गेज नदी के बने पुल के ऊपर का बताया जा रहा है. जिसे एनएच नंबर 43 भी कहते हैं. जिस कार में सवार होकर लोग गए थे उस कार नंबर भी वीडियो में नजर आ रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहे लोग जन्मदिन की बधाई देते हुए बीच सड़क पर आतिशबाजी भी कर रहे हैं.
इससे पहले मंत्री के निज सचिव का वीडियो हुआ था वायरल
करीब डेढ़ महीने पहले प्रदेश मंत्री के निज सचिव ने भी बीच सडक़ पर पत्नी का बर्थडे मनाया था. बर्थडे मनाने के दौरान कार पर केक काटकर सेलीब्रेशन किया गया. जिस जगह पर लोग जमा हुए थे वो भी सड़क थी. सड़क पर जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. अब लोगों का कहना है कि क्या उसी तर्ज पर इन अफसर पर भी कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट लगा चुका है फटकार
बीच सड़क पर इस तरह के सेलीब्रेशन को लेकर कोर्ट कई बार लोगों को फटकार लगा चुका है. बावजूद इसके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते. इस तरह का आयोजन सड़क पर करना नियमों की धज्जियां उड़ाना है. सड़क पर जन्मदिन मनाना गलत है क्योंकि यह यातायात को बाधित करता है, दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा, यह अवैध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
