ETV Bharat / state

बीएमएचआरसी के डाक्टरों ने कैंसर पीड़ित महिला को दी नई जिंदगी, गर्भाशय से निकाला विशाल ट्यूमर

महिला को पेशाब और शौचालय जाने में होती थी परेशानी, जांच में गर्भाशय कैंसर का हुआ खुलासा, बीएचएमआरसी के डाक्टरों ने बचाई 54 वर्षीय महिला की जान.

Bhopal Memorial Hospital
भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 8:45 PM IST

|

Updated : January 8, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी के भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) के डाक्टरों ने गर्भाशय कैंसर से जूझ रही 54 वर्षीय महिला को नया जीवन दिया है. यह महिला उन्नत अवस्था वाले गर्भाशय कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी. जिसके बाद बीएचएमआरसी के डाक्टरों ने महिला की जांच करने के बाद एक दुर्लभ और अत्यंत जटिल सर्जरी करने का निर्णय लिया. जो सफल रही. बता दें कि महिला ने शहर के दूसरे अस्पतालों में सर्जरी करानी चाही, लेकिन अन्य अस्पतालों ने इसे अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानते हुए करने से इनकार कर दिया था.

गर्भाशय में बढ़ रहा था टयूमर का आकार

बीएमएचआरसी के जनसंपर्क अधिकारी रितेश पुरोहित ने बताया कि भोपाल में गर्भाशय कैंसर से पीड़ित 54 वर्षीय महिला का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने एक बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल की है. मरीज के गर्भाशय में लगभग 15×15×15 सेंटीमीटर आकार का विशाल ट्यूमर था, जो पेल्विक क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल चुका था. ट्यूमर के अत्यधिक बढ़ जाने से पेशाब की नली और मलद्वार पर गंभीर दबाव पड़ रहा था, जिससे महिला को पिछले तीन महीनों से मूत्रत्याग और मलत्याग में भारी परेशानी हो रही थी.

दूसरे अस्पतालों ने सर्जरी के लिए कर दिया था मना

महिला के परिजनों ने बताया कि मरीज को इससे पहले एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कैंसर की उन्नत अवस्था और सर्जरी के संभावित जोखिमों के चलते वहां ऑपरेशन संभव नहीं था. ऐसे में डाक्टरों ने सर्जरी करने से मना कर दिया था. इसके बाद मरीज बीएमएचआरसी पहुंचीं, जहां विस्तृत जांच और मूल्यांकन के बाद कैंसर सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सोनवीर गौतम, एनेस्थिसियोलॉजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संध्या इवने और उनकी टीम ने इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी को करने का निर्णय लिया.

4 घंटे तक चली जटिल सर्जरी

बता दें कि लगभग चार घंटे तक चली इस जटिल शल्यक्रिया में डॉक्टरों ने कैंसरग्रस्त ऊतकों को सफलतापूर्वक हटाते हुए मूत्र मार्ग, छोटी आंत और रेक्टम को सुरक्षित रखा. विशेषज्ञों के अनुसार पेल्विक केविटी में इस स्तर तक फैला कैंसर दुर्लभ होता है और तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इस महिला मरीज का संपूर्ण उपचार आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया.

बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि यह सफलता डॉक्टरों और पूरी मेडिकल टीम की मेहनत का परिणाम है और बीएमएचआरसी ऐसे मरीजों के लिए आशा का केंद्र बनता जा रहा है.

Last Updated : January 8, 2026 at 8:54 PM IST

TAGGED:

UTERINE TUMOR BMHRC BHOPAL
BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL
WOMAN SURGERY BATTLE UTERINE CANCER
BMHRC DR MANISHA SRIVASTAVA
BMHRC BHOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.