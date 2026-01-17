BMC चुनाव 2026: 'हम हार से नहीं घबराते', BMC नतीजों के बाद बोली AAP, भाजपा पर साधा निशाना
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) देश की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित नगरपालिका है, महायुति गठबंधन ने यहां ऐतिहासिक जीत हासिल की है.
नई दिल्ली: बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजों के बाद भले ही आम आदमी पार्टी (AAP) को कोई सीट नहीं मिली हो, लेकिन पार्टी ने इसे निराशा के बजाय संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम पड़ाव बताया है. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव संगठन निर्माण और राजनीतिक विस्तार की प्रक्रिया का हिस्सा रहा.
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीएमसी चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ग्यारह साल पुरानी, देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली राजनीतिक पार्टी है और हर राज्य में संगठन को मजबूत करने का उसका अभियान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव में सीट न मिलना पार्टी के लिए अंत नहीं, बल्कि सीख और तैयारी का चरण है.
चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी: प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी और सीमित संसाधनों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. उन्होंने कहा, “यह अपने आप में सकारात्मक है कि जनता की अपेक्षाएं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं और लोग हमें एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं.” भाजपा पर हमला बोलते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा ने अनैतिक तरीकों, तोड़फोड़ और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए सत्ता हासिल की है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से नाम और चुनाव चिन्ह छीने जाने के बावजूद जनता ने उन्हें समर्थन दिया, जो यह दिखाता है कि जनता आज भी सच्ची राजनीति को पहचानती है.
पार्टी नई है, लेकिन हमारा इरादा मजबूत: प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनावी राजनीति के साथ-साथ संगठन निर्माण को भी उतनी ही गंभीरता से लेती है. उन्होंने कहा “हमारी पार्टी नई है, लेकिन हमारा इरादा मजबूत है. हम हार से घबराने वाली पार्टी नहीं हैं. हम ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी अब बीएमसी 2026 को लक्ष्य बनाकर मुंबई में संगठन को और मजबूत करेगी और जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएगी.
भाजपा की जीत मुंबईकरों के अटूट विश्वास का प्रमाण: दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत सुशासन, मजबूत संगठन और मुंबईकरों के अटूट विश्वास का प्रमाण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार के कुशल मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया. यह जनादेश ‘विकसित महाराष्ट्र’ को नई गति देगा. मुंबई की जनता का हृदय से आभार.
''बीएमसी चुनाव का परिणाम बेहद शानदार'': दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीएमसी चुनाव का परिणाम बेहद शानदार है और इसके लिए महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस जीत के संकेत पहले से मिल रहे थे, लेकिन अब विपक्षी दल हार का बहाना तलाश रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को आत्ममंथन करना चाहिए कि किस तरह वह समाज को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं. जनता ने इस तरह की राजनीति को नकार दिया है. आज जनता को विकास चाहिए, स्थिरता चाहिए और ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनकी समस्याओं को समझे और समाधान दे सके.
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि करीब तीन दशक बाद भाजपा को बीएमसी में बहुमत मिलना यह साबित करता है कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और उन्हें पूरा आशीर्वाद दे रही है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद लगातार राज्यों में भाजपा की जीत यह संकेत देती है कि आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में भी भाजपा मजबूती से जीत दर्ज करेगी और वहां की जनता को अराजकता से मुक्ति मिलेगी.
