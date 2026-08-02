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बरेका ने रचा नया इतिहास; 1 माह में बनाए 65 इलेक्ट्रिक रेल इंजन, 11 देशों को एक्सपोर्ट

एक महीने में 65 इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाकर बरेका ने क्रिएट की हिस्ट्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत बरेका ने भारतीय रेल के लिए 44 डब्ल्यूएजी-9एचसी (WAG-9HC) मालवाहक विद्युत रेल इंजन, 13 डब्ल्यूएपी-7 (WAP-7) यात्री विद्युत रेल इंजन और 8 अमृत भारत विद्युत रेल इंजन का सफलतापूर्वक निर्माण किया है.

वाराणसी: बनारस रेल इंजन कारखाना ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. BLW (Banaras Locomotive Works) ने जुलाई 2026 के दौरान एक ही माह में 65 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. यह किसी भी वित्तीय वर्ष में एक माह के भीतर बरेका द्वारा किया गया अब तक का सर्वाधिक रेल इंजन उत्पादन है.

बरेका ने अब तक बनाए 11,445 रेल इंजन: बता दें, इससे पहले बरेका ने मार्च 2025 में एक माह के दौरान 61 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर अपना सर्वोच्च मासिक उत्पादन रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब जुलाई 2026 में 65 इंजनों के निर्माण के साथ पीछे छोड़ दिया गया है. वहीं स्थापना काल से अब तक बरेका द्वारा कुल 11,445 रेल इंजनों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 3,109 विद्युत रेल इंजन शामिल हैं.

विद्युत रेल इंजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

468 इंजन का भी लक्ष्य होगा पूरा: बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत ने कहा कि यह उपलब्धि प्रत्येक कर्मचारी की मेहनत, समर्पण, टीम भावना तथा उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बरेका वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित 468 विद्युत रेल इंजनों के उत्पादन लक्ष्य को भी निर्धारित समय से पूर्व तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ प्राप्त करेगा. उन्होंने कहा कि, यह उपलब्धि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बरेका की अग्रणी भूमिका को और सुदृढ़ करती है.

इलेक्ट्रिक रेल इंजन (Photo Credit; ETV Bharat)

11 देशों को एक्सपोर्ट किया गया इंजन: गौरतलब हो कि "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" की अवधारणा को साकार करते हुए बरेका अब तक 11 देशों को 182 रेल इंजनों का निर्यात भी कर चुका है. इनमें मोजाम्बिक, म्यांमार, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, बांग्लादेश, माली सेनेगल, अंगोला,वियतनाम एवं मलेशिया देश शामिल हैं. बरेका के इतिहास की बात करें तो अप्रैल 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा कारखाने का शिलान्यास किया गया.अगस्त 1961में बनारस रेल इंजन कारखाना (पूर्व में डीज़ल रेल इंजन कारखाना) का प्रादुर्भाव हुआ.इसके बाद जनवरी 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बड़ी लाइन के प्रथम रेल इंजन डब्ल्यू.डी.एम.-2 (WDM-2) का लोकार्पण किया गया.



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