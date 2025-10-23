ETV Bharat / state

उत्तराखंड रजत जयंती पर अगले 25 सालों का खींचा जाएगा खाका, मुख्य सचिव कर रहे खुद मॉनिटरिंग

बैठक लेते मुख्य सचिव आनंद वर्धन ( फोटो सोर्स- X@DIPR_UK )