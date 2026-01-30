ETV Bharat / state

Special : आत्मनिर्भरता की कहानी- कोटजवर की ब्लू पॉटरी बनी गांव की पहचान, 50 रुपये से 2 लाख तक कीमत

10 महिलाओं ने मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाया. शुरुआत में 15 हजार रुपये का ऋण मिला, जिससे ब्लू पॉटरी के काम की नींव रखी गई. काम बढ़ा तो पूंजी कम पड़ने लगी. इसके बाद समूह को टी-1 श्रेणी के तहत एक लाख रुपये का ऋण मिला. इसी पूंजी से कच्चा माल, सांचे और उपकरण जुटाए गए और धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाया गया. यही वह मोड़ था, जहां से कोटजवर की ब्लू पॉटरी ने उड़ान भरनी शुरू की.

गृहिणी से उद्यमी बनीं महिलाएं : इस बदलाव की सबसे सशक्त मिसाल हैं श्रीपर्णा. भरतपुर में आयोजित राजशक्ति मेले में स्टॉल लगाने वाली श्रीपर्णा बताती हैं कि कुछ साल पहले तक उनकी पहचान केवल एक साधारण गृहिणी की थी. आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था. तभी गांव में सीआरपी पहुंचे और उन्होंने राजीविका योजना से जुड़ने का रास्ता दिखाया.

इसी सफर में राजस्थान के जयपुर जिले का कोटजवर गांव ब्लू पॉटरी की एक अलग पहचान बनकर उभरा है, जहां यह कला आज केवल शौक नहीं बल्कि सैकड़ों/हजारों लोगों की रोज़ी-रोटी का मजबूत आधार बन चुकी है.

भरतपुर: यह कहानी रंगों की नहीं, हालात बदलने की है. यह उन हाथों की कहानी है, जो कभी सिर्फ घर संभालते थे और आज दुनिया के लिए कला गढ़ रहे हैं. कभी एलिट क्लास की पसंद मानी जाने वाली ब्लू पॉटरी अब आम लोगों के बीच भी खासी पहचान बना रही है. इस बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी बनी हैं गांव की ग्रामीण महिलाएं, जो इस पुरानी और नाजुक कला को न सिर्फ संजोए हुए हैं, बल्कि इसे अपनी आजीविका और सम्मान का माध्यम भी बना रही हैं.

ऐसे बनती है ब्लू पॉटरी : श्रीपर्णा ने बताया कि ब्लू पॉटरी की प्रक्रिया मेहनत और धैर्य की है. इसमें बोरोक्स, चूना पत्थर, कतरी (क्वार्ट्ज), गोंद और कांच के पाउडर का इस्तेमाल होता है. इन सभी को 5 से 10 लीटर पानी में मिलाकर एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है. इसके बाद मिश्रण को सांचे में डालकर मनचाहा आकार दिया जाता है.

तैयार ढांचे को प्लास्टर के घोल में डुबोकर धूप में सुखाया जाता है. सूखने के बाद उस पर बारीक डिजाइन बनाई जाती है और रंग भरे जाते हैं. खास बात यह है कि भट्टी में जाने से पहले रंग सफेद नजर आते हैं, लेकिन पकने के बाद वही रंग गहरे और चमकीले नीले, पीले व अन्य रंगों में बदल जाते हैं. यही प्रक्रिया ब्लू पॉटरी को विशिष्ट बनाती है.

परंपरा से पहचान तक का सफर : श्रीपर्णा ने बताया कि इस कला की शुरुआत गांव में करीब 55 साल पहले उनके ससुर ने की थी. तब यह काम सीमित स्तर पर था और कुछ ही परिवार इससे जुड़े थे. समय के साथ यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और आज पूरे गांव की पहचान बन चुकी है. आज कोटजवर में सात स्वयं सहायता समूह और एक ग्राम संगठन सक्रिय है. लगभग 50 से 60 महिलाएं सीधे तौर पर ब्लू पॉटरी के काम में लगी हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से करीब पांच हजार महिला-पुरुष इससे जुड़े हुए हैं. यह गांव की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है.

श्रीपर्णा ने बताया कि पहले गांव की महिलाओं के लिए बाहर जाकर काम करना आसान नहीं था. सामाजिक बंदिशें और परंपराएं आड़े आती थीं, लेकिन राजीविका से जुड़ने के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास आया. आज वे पंचायत में बिना घूंघट सम्मान के साथ बैठती हैं, अपने उत्पादों की कीमत तय करती हैं और ग्राहकों से सीधे संवाद करती हैं. जहां कभी मजदूरी ही एकमात्र सहारा थी, वहीं आज ब्लू पॉटरी ने महिलाओं को उद्यमी बना दिया है. श्रीपर्णा अब सालाना दो से तीन लाख रुपये तक कमा लेती हैं. इसके अलावा वह 'समूह सखी' के रूप में भी काम करती हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त मानदेय मिलता है. कुल मिलाकर उनकी मासिक आय 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंच गई है.

50 रुपए से 2 लाख तक कीमत : श्रीपर्णा ने बताया कि उनके यहां हैंडवॉश की बोतलें, फ्लावर पॉट, ट्रे, आठ इंच की प्लेटें, कटोरियां और वॉल हैंगिंग जैसे तमाम उत्पाद तैयार किए जाते हैं. बाजार में वॉल हैंगिंग और फ्लावर पॉट की सबसे ज्यादा मांग है. उत्पादों की कीमत 50 रुपये से शुरू होकर हजारों और लाखों तक जाती है. सबसे महंगा उत्पाद दो लाख रुपये का एक फ्लावर पॉट है, जिस पर राधा-कृष्ण, शिवजी और गणेशजी जैसे प्राचीन चित्रों की बेहद बारीक नक्काशी की गई है. यही बारीकी और हस्तकला की पहचान इन उत्पादों को खास बनाती है.

विदेशों तक पहुंच : उन्होंने बताया कि कोटजवर की ब्लू पॉटरी आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच रही है. विदेशी पर्यटक गांव में आकर ऑर्डर देते हैं और यहां की कला की तारीफ करते हैं. हालांकि, अब भी एक बड़ी चुनौती यह है कि गांव की महिलाएं सीधे बड़े खरीदारों और अंतरराष्ट्रीय बाजार से नहीं जुड़ पा रही हैं.

इसके बावजूद कोटजवर की ब्लू पॉटरी यह साबित करती है कि अगर सही मार्गदर्शन, सरकारी सहयोग और महिलाओं की मेहनत साथ आ जाए, तो एक गांव अपनी पहचान खुद गढ़ सकता है. नीले रंग में लिखी यह आत्मनिर्भरता की कहानी आज कोटजवर के हर घर, हर हाथ और हर सपने में झलकती है.