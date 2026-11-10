मोबाइल-लैपटॉप की 'ब्लू लाइट' बिगाड़ रही सेहत? ज्यादा इस्तेमाल से कितना खतरा, इन उपाय से करें बचाव
पढ़ें संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:28 PM IST
कानपुर : आज के दौर में लोगों का बड़ा समय स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन के सामने बीत रहा है. क्या आप जानते हैं कि डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (ब्लू लाइट) आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी त्वचा पर भी असर डाल रही है? कानपुर के एलएलआर अस्पताल के विशेषज्ञों ने इसे लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. यदि आप भी रोजाना 8 घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक जरूरी है.
एलएलआर अस्पताल के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेतांक शर्मा बताते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से एक खास तरह की हाई एनर्जी विजिबल (HEV) लाइट यानी ब्लू लाइट निकलती है. वैसे तो इस लाइट की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसका रोजाना और लंबे समय तक यानी 8 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो यह धीरे-धीरे त्वचा पर गंभीर असर डालती है. इससे प्रीमैच्योर एजिंग (समय से पहले बुढ़ापा), चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, पिगमेंटेशन बढ़ जाना और मेलास्मा (झाइयां) जैसी समस्याएं तेजी से उभरने लगती हैं.
केस स्टडी : यह समस्या सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि कानपुर के अस्पतालों में इसके मरीज अब रोजाना सामने आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि कैसे यह समस्या लोगों को अपनी चपेट में ले रही है. स्वरूप नगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (32) पिछले कुछ महीनों से समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां और रूखेपन से परेशान थे. हैरानी की बात यह थी कि वह न तो धूप में ज्यादा निकलते थे और न ही उनका किचन से कोई नाता था. उनका दिनभर का काम लैपटॉप पर कोडिंग करना था, जिसमें उनका रोज का स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे का था. जब वे एलएलआर अस्पताल के डॉ. श्वेतांक शर्मा के पास पहुंचे, तो जांच में सामने आया कि लगातार स्क्रीन की ब्लू लाइट के संपर्क में रहने के कारण उनकी त्वचा में 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' बढ़ गया था, जिससे उनकी स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी.
इसी तरह कल्याणपुर की रहने वाली युवती (27) एक डिजिटल एजेंसी में काम करती हैं. वर्क फ्रॉम होम के चलते उनका ज्यादातर समय मोबाइल और लैपटॉप पर ही गुजरता था. पिछले कुछ दिनों से उनके गालों पर अचानक झाइयां और गहरे धब्बे उभरने लगे थे. डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि धूप में न जाने के बावजूद स्क्रीन की हाई एनर्जी लाइट ने उनकी त्वचा के पिगमेंटेशन को बढ़ा दिया था, जिससे उसका काफी असर देखने को मिला.
किन लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा?
डॉ. श्वेतांक शर्मा ने बताया कि ऐसे लोग जो धूप में कम निकलते हैं और किचन का काम भी जिनका कम होता है. विशेषकर आईटी प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट कर्मचारी, डिजिटल क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स इनमें यह दिक्कत सबसे ज्यादा देखी जा रही है. दिनभर बंद कमरों में एसी के बीच बैठकर लगातार स्क्रीन घूरने से त्वचा अंदर से बेजान होने लगती है.
इन आसान उपायों से करें बचाव और रखें त्वचा को सुरक्षित
यदि आप भी स्क्रीन के सामने लंबा वक्त बिताते हैं, तो त्वचा को इस नुकसान से बचाने के लिए डॉ. श्वेतांक शर्मा ने कुछ बेहद अहम और व्यावहारिक उपाय सुझाए हैं. अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर हमेशा ब्लू लाइट फिल्टर या 'आई कंफर्ट मोड' ऑन करके रखें, जिससे स्क्रीन से निकलने वाले हानिकारक एमिशन कम हो जाते हैं. काम करते वक्त अपने चेहरे और स्क्रीन के बीच एक उचित दूरी बनाकर रखें और लगातार पास बैठकर स्क्रीन देखने से बचें. कोशिश करें कि बिना वजह का स्क्रीन टाइम कम से कम हो और हर कुछ घंटों बाद स्क्रीन से नजरें हटाकर आंखों व त्वचा को थोड़ा आराम दें.
स्क्रीन की ब्लू लाइट से होने वाली समस्या मुख्य रूप से 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' के कारण होती है. इससे निपटने के लिए अपनी डाइट में ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाएं. विटामिन 'ए' से भरपूर आहार के रूप में पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और टमाटर का सेवन करें. इसके अलावा विटामिन 'सी' से भरपूर आहार के तौर पर संतरे, मौसमी, नींबू, आंवला और अन्य रसीले खट्टे फलों को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें. त्वचा शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है. ऐसे में डिजिटल क्रांति के इस दौर में अपनी सेहत के साथ-साथ अपनी स्किन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि अपने काम को पूरा करना.
ऑक्सीडेटिव तनाव का अर्थ
- शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसे ऑक्सीडेटिव तनाव कहते हैं.
- शारीरिक नुकसान : इसके कारण शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और समय से पहले उम्र बढ़ने की दर बढ़ जाती है.
- मुख्य कारण (विटामिन की कमी) : शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन A, C और E की कमी होना.
जीवनशैली और बाहरी कारक
- क्रोनिक तनाव (मानसिक तनाव)
- धूम्रपान और शराब का सेवन
- प्रसंस्कृत भोजन का अधिक सेवन
- नींद की कमी
ब्लू लाइट और HEV लाइट से जुड़ी जानकारी
- तरंग दैर्ध्य : ब्लू लाइट और HEV लाइट की तरंग दैर्ध्य 380 nm से 500 nm के बीच होती है.
- त्वचा पर प्रभाव : ये UVB किरणों की तुलना में त्वचा में अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं, जिसके कारण ये त्वचा को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं.
त्वचा पर उम्र का समय से पहले असर
- झुर्रियां और महीन रेखाएं : ब्लू लाइट और फ्री रेडिकल्स के कारण त्वचा का कोलेजन और इलास्टिन टूटने लगता है, जिससे त्वचा अपनी कसावट खो देती है और चेहरे पर कम उम्र में ही झुर्रियां व महीन रेखाएं दिखने लगती हैं.
- त्वचा का ढीला होना : त्वचा की इलास्टिसिटी कम होने से वह थकी हुई और ढीली नजर आने लगती है.
मेलेनिन का अत्यधिक उत्पादन
- ब्लू लाइट त्वचा की कोशिकाओं को मेलेनिन का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है.
- दाग-धब्बे : इसके कारण चेहरे पर काले धब्बे, झाइयां और असमान त्वचा रंगत की समस्या पैदा हो जाती है, जो आसानी से नहीं जाती.
डिस्प्ले सेटिंग्स का उपयोग
- 'नाइट मोड' या 'वार्म कलर मोड' चालू करें : अपने फोन, टैबलेट और लैपटॉप पर 'नाइट शिफ्ट', 'आई कम्फर्ट शील्ड' या 'वार्म कलर' जैसे फीचर्स को एक्टिवेट करें. ये मोड हानिकारक नीली रोशनी के उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर देते हैं.
- ब्राइटनेस को नियंत्रित करें : अपनी स्क्रीन की चमक को अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल रखें.
कोशिकीय स्तर पर नुकसान
- ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस : यह त्वचा की कोशिकाओं में अत्यधिक फ्री रेडिकल्स पैदा करता है, जिससे त्वचा की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया धीमी हो जाती है.
- बैरियर कमजोर होना : त्वचा की प्राकृतिक नमी और सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाती है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है.
एंटी-ब्लू लाइट स्क्रीन गार्ड लगाएं
- डिजिटल उपकरणों (जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप) की स्क्रीन पर विशेष रूप से ब्लू-लाइट को रोकने वाले टेम्पर्ड ग्लास या फिल्म का उपयोग करें.
- ब्लू-लाइट ब्लॉकिंग चश्मे : यदि आप लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करते हैं, तो एंटी-ग्लियर या ब्लू-कट चश्मे पहनने पर विचार करें.
- स्क्रीन से दूरी बनाए रखें : डिवाइस (विशेषकर फोन या टैबलेट) का इस्तेमाल करते समय उसे अपने चेहरे से उचित दूरी पर (लगभग 16 से 18 इंच या हाथ की पूरी दूरी पर) रखें. इससे चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी की तीव्रता कम होती है.
सूजन और संवेदनशीलता
- त्वचा में लगातार हल्की सूजन बनी रह सकती है, जिससे त्वचा लाल होना, इरिटेशन या बाहरी प्रोडक्ट्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
- ब्लू लाइट और ऑक्सीडेटिव तनाव से खुद को और अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय.
HEV-प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें :घर के अंदर या ऑफिस में भी ऐसा सनस्क्रीन लगाएं जो केवल यूवी (UV) किरणों से ही नहीं, बल्कि ब्लू लाइट या HEV (High-Energy Visible) लाइट से भी सुरक्षा प्रदान करता हो.
आयरन ऑक्साइड युक्त प्रोडक्ट्स : ऐसे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स या सनस्क्रीन चुनें जिनमें आयरन ऑक्साइड मौजूद हो, क्योंकि यह विजिबल लाइट और ब्लू लाइट के कारण होने वाले पिगमेंटेशन से त्वचा की रक्षा करने में मदद करता है. रोजाना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें. जैसे कि पपीता, खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और आंवला. इसके अलावा बचाव के लिए ब्लू लाइट फिल्टर वाले और टिंटेड ग्लास भी आते हैं. जिनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. यह जानकारी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)
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