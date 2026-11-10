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मोबाइल-लैपटॉप की 'ब्लू लाइट' बिगाड़ रही सेहत? ज्यादा इस्तेमाल से कितना खतरा, इन उपाय से करें बचाव

मोबाइल-लैपटॉप की 'ब्लू लाइट' बिगाड़ रही सेहत? ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : आज के दौर में लोगों का बड़ा समय स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन के सामने बीत रहा है. क्या आप जानते हैं कि डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (ब्लू लाइट) आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी त्वचा पर भी असर डाल रही है? कानपुर के एलएलआर अस्पताल के विशेषज्ञों ने इसे लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. यदि आप भी रोजाना 8 घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक जरूरी है.

एलएलआर अस्पताल के वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेतांक शर्मा बताते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से एक खास तरह की हाई एनर्जी विजिबल (HEV) लाइट यानी ब्लू लाइट निकलती है. वैसे तो इस लाइट की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसका रोजाना और लंबे समय तक यानी 8 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो यह धीरे-धीरे त्वचा पर गंभीर असर डालती है. इससे प्रीमैच्योर एजिंग (समय से पहले बुढ़ापा), चेहरे पर झुर्रियां पड़ना, पिगमेंटेशन बढ़ जाना और मेलास्मा (झाइयां) जैसी समस्याएं तेजी से उभरने लगती हैं.

मोबाइल-लैपटॉप की 'ब्लू लाइट' बिगाड़ रही सेहत? (Video credit: ETV Bharat)

केस स्टडी : यह समस्या सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि कानपुर के अस्पतालों में इसके मरीज अब रोजाना सामने आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि कैसे यह समस्या लोगों को अपनी चपेट में ले रही है. स्वरूप नगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (32) पिछले कुछ महीनों से समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां और रूखेपन से परेशान थे. हैरानी की बात यह थी कि वह न तो धूप में ज्यादा निकलते थे और न ही उनका किचन से कोई नाता था. उनका दिनभर का काम लैपटॉप पर कोडिंग करना था, जिसमें उनका रोज का स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे का था. जब वे एलएलआर अस्पताल के डॉ. श्वेतांक शर्मा के पास पहुंचे, तो जांच में सामने आया कि लगातार स्क्रीन की ब्लू लाइट के संपर्क में रहने के कारण उनकी त्वचा में 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' बढ़ गया था, जिससे उनकी स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी.





इसी तरह कल्याणपुर की रहने वाली युवती (27) एक डिजिटल एजेंसी में काम करती हैं. वर्क फ्रॉम होम के चलते उनका ज्यादातर समय मोबाइल और लैपटॉप पर ही गुजरता था. पिछले कुछ दिनों से उनके गालों पर अचानक झाइयां और गहरे धब्बे उभरने लगे थे. डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि धूप में न जाने के बावजूद स्क्रीन की हाई एनर्जी लाइट ने उनकी त्वचा के पिगमेंटेशन को बढ़ा दिया था, जिससे उसका काफी असर देखने को मिला.

मोबाइल-लैपटॉप की 'ब्लू लाइट' बिगाड़ रही सेहत? (Photo credit: ETV Bharat)



किन लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा?



डॉ. श्वेतांक शर्मा ने बताया कि ऐसे लोग जो धूप में कम निकलते हैं और किचन का काम भी जिनका कम होता है. विशेषकर आईटी प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट कर्मचारी, डिजिटल क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स इनमें यह दिक्कत सबसे ज्यादा देखी जा रही है. दिनभर बंद कमरों में एसी के बीच बैठकर लगातार स्क्रीन घूरने से त्वचा अंदर से बेजान होने लगती है.



इन आसान उपायों से करें बचाव और रखें त्वचा को सुरक्षित



यदि आप भी स्क्रीन के सामने लंबा वक्त बिताते हैं, तो त्वचा को इस नुकसान से बचाने के लिए डॉ. श्वेतांक शर्मा ने कुछ बेहद अहम और व्यावहारिक उपाय सुझाए हैं. अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप की स्क्रीन पर हमेशा ब्लू लाइट फिल्टर या 'आई कंफर्ट मोड' ऑन करके रखें, जिससे स्क्रीन से निकलने वाले हानिकारक एमिशन कम हो जाते हैं. काम करते वक्त अपने चेहरे और स्क्रीन के बीच एक उचित दूरी बनाकर रखें और लगातार पास बैठकर स्क्रीन देखने से बचें. कोशिश करें कि बिना वजह का स्क्रीन टाइम कम से कम हो और हर कुछ घंटों बाद स्क्रीन से नजरें हटाकर आंखों व त्वचा को थोड़ा आराम दें.

सुरक्षा क्लीनिक (Photo credit: ETV Bharat)

स्क्रीन की ब्लू लाइट से होने वाली समस्या मुख्य रूप से 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' के कारण होती है. इससे निपटने के लिए अपनी डाइट में ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाएं. विटामिन 'ए' से भरपूर आहार के रूप में पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और टमाटर का सेवन करें. इसके अलावा विटामिन 'सी' से भरपूर आहार के तौर पर संतरे, मौसमी, नींबू, आंवला और अन्य रसीले खट्टे फलों को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें. त्वचा शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है. ऐसे में डिजिटल क्रांति के इस दौर में अपनी सेहत के साथ-साथ अपनी स्किन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि अपने काम को पूरा करना.

मोबाइल-लैपटॉप की 'ब्लू लाइट' बिगाड़ रही सेहत? (Photo credit: ETV Bharat)

ऑक्सीडेटिव तनाव का अर्थ

शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसे ऑक्सीडेटिव तनाव कहते हैं.

शारीरिक नुकसान : इसके कारण शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और समय से पहले उम्र बढ़ने की दर बढ़ जाती है.

मुख्य कारण (विटामिन की कमी) : शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन A, C और E की कमी होना.





जीवनशैली और बाहरी कारक

क्रोनिक तनाव (मानसिक तनाव)

धूम्रपान और शराब का सेवन

प्रसंस्कृत भोजन का अधिक सेवन

नींद की कमी





ब्लू लाइट और HEV लाइट से जुड़ी जानकारी

तरंग दैर्ध्य : ब्लू लाइट और HEV लाइट की तरंग दैर्ध्य 380 nm से 500 nm के बीच होती है.

ब्लू लाइट और HEV लाइट की तरंग दैर्ध्य 380 nm से 500 nm के बीच होती है. त्वचा पर प्रभाव : ये UVB किरणों की तुलना में त्वचा में अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं, जिसके कारण ये त्वचा को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं.



