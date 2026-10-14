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नीला ड्रम केस; मुस्कान और साहिल कैसे पहुंचे अपने अंजाम तक, सुनिए DGC की जुबानी

DGC केके दुबे ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: बहुचर्चित नीला ड्रम केस में आज बुधवार को मेरठ की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. करीब एक साल पहले हुए सौरभ हत्याकांड में दोषियों ने जिस बेरहमी का परिचय दिया था, उसमें आम जन भावन यही थी कि उन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए. इस केस को अंजाम तक पहुंचाने और दोषयों को फांसी की सजा दिलाने में शासकीय अधिवक्ता ( DGC) केके चौबे का भी अहम रोल रहा.

इंग्लैंड से लौटे सौरभ की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई, किस तरह मजबूत पैरवी के कारण यह फैसला आया, इस पर डीजीसी केके दुबे विस्तार से बताते हैं.

DGC केके दुबे (Video Credit; ETV Bharat) चुनौती था यह केस डीजीसी केके दुबे कहते हैं कि सौरभ हत्याकांड बेहद ही जघन्य था. मेरठ में अपनी तरह बेहद ही क्रूरतम हत्याकांड. इस मामले में अभियोजन की तरफ से न्यायालय में बेहद ही मजबूती के साथ वाद को प्रस्तुत किया गया. एक-एक कड़ी को जोड़ते हुए हत्यारोपियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाए गए. क्योंकि ये बहुत ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य का केस था. कोई भी इस पूरे केस में चश्मदीद साक्ष्य तक नहीं था, जिससे इस केस को सिद्ध कर दोषियों को सजा तक पहुंचाना बड़ी चुनौतीपूर्ण था. इस हत्या की सभी कड़ियों को एक से दूसरे तक जोड़ते हुए इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद ये निर्णय आया है कि कोर्ट ने दोषी मुस्कान और साहिल को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है. कैसे दिया गया हत्याकांड को अंजाम जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी कृष्णकांत चौबे ने बताया, पहले मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ खिलाया. उसके बाद अपने प्रेमी को अपने घर पर रात के अंधेरे में बुलाया और फिर सौरभ की हत्या को अंजाम दिया गया. हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई. जिसके लिए मार्केट से एक बड़ी अटैची लाई गई, लेकिन ब्रीफकेश में सौरभ की लाश नहीं आई, वह छोटी पड़ गई थी. उस अटैची को जहां से खरीदा गया था, उसके भी बयान दर्ज कराए गए थे. वहीं अभियोजन पक्ष की और से उस ब्रीफकेस को अदालत में लाकर इस बारे में सत्यापन कराया गया था. जब सूटकेस में सौरभ की डेडबॉडी को रख पाने में सफल नहीं हुए तो फिर मुस्कान और साहिल ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए नया तरीका खोजा.

जिसमें साहिल और मुस्कान ने मार्केट से एक नीला ड्रम खरीदा और फिर मार्केट से रेत और सीमेंट भी खरीद लाए. सौरभ के शव को जिसे अलग-अलग टुकड़ों में किया गया था, उसे उसी नीले ड्रम में डालकर रेत और सीमेंट का घोल मिलाकर भर दिया गया था. जिससे हत्या की गई उन तमाम धारदार हथियारों को भी ड्रम में डाल दिया गया था. सभी को सीमेंट के घोल में भरकर छोड़ दिया था. सभी साक्ष्यों को पुलिस ने मजबूत तरीके से विवेचना करके गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश किया था. कैसे किया गया बेहोश जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जब सामान्य तौर पर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में कोई ऑपरेशन किया जाता है, उस वक्त जिस दवा का उपयोग होता है, उसी तरह की दवा का इस्तेमाल कर सौरभ को बेहोश किया गया था. जिस मेडिकल स्टोर से वह दवा खरीदी गई थी, उसको भी चिन्हित कर गवाह के तौर पर पेश किया गया था. इस तरह से दवा वाला, कबाड़ी वाला, जहां से नीला ड्रम खरीदा गया, साथ ही बर्तन वाला, जहां से चाकू खरीदा गया, ब्रीफकेस वाला, जहां से बड़ा सूटकेस खरीदा गया, सभी को पुलिस ने गवाह के तौर पर पेश किया था.