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नीला ड्रम केस; मुस्कान और साहिल की अलग-अलग वर्चुअल पेशी, फैसला कुछ देर में

नीला ड्रम केस में थोड़ी देर में फैसला ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : सौरभ हत्याकांड मामले में बुधवार को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में मुस्कान और साहिल की पेशी हुई. वर्चुअल माध्यम से दोनों की पेशी हुई. इस दौरान न्यायाधीश के समक्ष मुस्कान ने कहा कि उसकी दो बेटियां हैं, कोर्ट जो भा निर्णय सुनाए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर सुनाए.

उसके बाद साहिल को वर्चुअल माध्यम से पेश किया गया. साहिल से भी कोर्ट में न्यायाधीश ने पूछा कि अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर साहिल हाथ जोड़कर खड़ा रहा. इस दौरान क्योंकि दोनों को अलग-अलग वर्चुअल माध्यम से बुलाया गया था, तो दोनों का आमना सामना भी नहीं हुआ.

नीला ड्रम केस में थोड़ी देर में फैसला (Video Credit; ETV Bharat) ईटीवी भारत ने इस बारे में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज से बात की. वरिष्ठ जेल अधीक्षक विदेश राज शर्मा ने कहा कि 10 बजकर 30 मिनट पर वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई. दोनों से अलग-अलग वार्तालाप के बाद न्यायालय ने उन्हें उनकी बैरक में भेजने का निर्देश दिया और साथ यह भी कहा कि जब जजमेंट सुनाया जाएगा तो फिर पुनः इन्हें बुलाया जाएगा. बताया कि जहां तक व्यवहार की बात है, दोनों ने कल भी खाना कम खाया था. आज सुबह भी नाम मात्र का ही नाश्ता किया. दोनों पर नजर रखी जा रही है. डॉक्टर की टीम को भी निर्देशित किया गया है कि उनके व्यवहार को लेकर ध्यान रखें और इन पर नजर भी रखी जाए. आवश्यकता लगेगी तो काउंसलर भी बुलाए जाएंगे, अभी क्योंकि सजा सुनाई जानी है. सजा के जो भी प्रावधान होंगे, उन पर लागू करने के लिए लेकर फिर पूरी योजना बनाई जाएगी. वादी अधिवक्ता का कहना