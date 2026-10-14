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नीला ड्रम केस; मुस्कान और साहिल की अलग-अलग वर्चुअल पेशी, फैसला कुछ देर में

वादी अधिवक्ता ने कहा-हत्या का तरीका बेहद ही क्रूरतम, कम से कम मृत्युदंड मिले

नीला ड्रम केस में थोड़ी देर में फैसला
नीला ड्रम केस में थोड़ी देर में फैसला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 3:13 PM IST

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Updated : October 14, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
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मेरठ : सौरभ हत्याकांड मामले में बुधवार को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में मुस्कान और साहिल की पेशी हुई. वर्चुअल माध्यम से दोनों की पेशी हुई. इस दौरान न्यायाधीश के समक्ष मुस्कान ने कहा कि उसकी दो बेटियां हैं, कोर्ट जो भा निर्णय सुनाए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर सुनाए.

उसके बाद साहिल को वर्चुअल माध्यम से पेश किया गया. साहिल से भी कोर्ट में न्यायाधीश ने पूछा कि अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे, जिस पर साहिल हाथ जोड़कर खड़ा रहा. इस दौरान क्योंकि दोनों को अलग-अलग वर्चुअल माध्यम से बुलाया गया था, तो दोनों का आमना सामना भी नहीं हुआ.

नीला ड्रम केस में थोड़ी देर में फैसला (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने इस बारे में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज से बात की. वरिष्ठ जेल अधीक्षक विदेश राज शर्मा ने कहा कि 10 बजकर 30 मिनट पर वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई. दोनों से अलग-अलग वार्तालाप के बाद न्यायालय ने उन्हें उनकी बैरक में भेजने का निर्देश दिया और साथ यह भी कहा कि जब जजमेंट सुनाया जाएगा तो फिर पुनः इन्हें बुलाया जाएगा.

बताया कि जहां तक व्यवहार की बात है, दोनों ने कल भी खाना कम खाया था. आज सुबह भी नाम मात्र का ही नाश्ता किया. दोनों पर नजर रखी जा रही है. डॉक्टर की टीम को भी निर्देशित किया गया है कि उनके व्यवहार को लेकर ध्यान रखें और इन पर नजर भी रखी जाए. आवश्यकता लगेगी तो काउंसलर भी बुलाए जाएंगे, अभी क्योंकि सजा सुनाई जानी है. सजा के जो भी प्रावधान होंगे, उन पर लागू करने के लिए लेकर फिर पूरी योजना बनाई जाएगी.

वादी अधिवक्ता का कहना

वादी पक्ष के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा कि सुनवाई के दौरान उन्होंने जो कोर्ट को यही बताया है कि हत्या का तरीका बेहद ही क्रूरतम है. यह कोई अचानक से उकसावे में आकर हत्या नहीं की गई है. बल्कि यह सोच-समझकर हत्या की गई. हत्या करने के बाद भी डेडबॉडी के टुकड़े किए गए. मृतक सौरभ के सिर को तो आरोपी साहिल अपने घर तक भी लेकर गया था. जिस तरह का दोष है, इसमें कम से कम मृत्यु दंड दिया जाए.अधिवक्ता विजय बहादुर ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला देते हुए इस मामले में मृत्युदंड की मांग की है.

सौरभ की मां और भाई कोर्ट पहुंचे (Video Credit; ETV Bharat)
दूसरी ओर, लगभग 50 साल से वकालत कर रहे सीनियर एडवोकेट और मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र धामा ने बातचीत में कहा कि यह बेहद ही जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. वही लगभग 40 साल से वकालत कर रहे सीनियर एडवोकेट वीके शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा जघन्य अपराध नहीं देखा. इस मामले में कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और किसी भी तरह से कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए.

सौरभ की मां और भाई भी पहुंचे कोर्ट

मृतक सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू भी कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करने से परहेज किया. हालांकि यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ पूरे मामले में मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं. कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा.

यह भी पढ़ें:नीला ड्रम केस: मुस्कान और साहिल को आज कोर्ट सुनाएगी सजा, जेल में दोनों ने खाना-पीना छोड़ा

Last Updated : October 14, 2026 at 3:41 PM IST

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