नीला ड्रम केस: मुस्कान की बेटियों की जिम्मेदारी लेंगे मशहूर कवि सौरभ सुमन-अनामिका अंबर! जानिए क्या कहा?
ईटीवी भारत की दंपति से एक्सक्लूसिव बातचीत, श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:16 PM IST
मेरठ : नीला ड्रम केस मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. मशहूर कवयित्री अनामिका अंबर और उनके पति सौरभ सुमन ने फांसी की सजा पाई मुस्कान की बेटियों की परवरिश करने, उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर तमाम जिम्मेदारियां उठाने की इच्छा जाहिर की है. दंपति का कहना है कि इसे मुस्कान या साहिल के प्रति किसी भी तरह की कोई हमदर्दी से जोड़ा जाए, बल्कि उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं. वह उन बच्चियों के जीवन को लेकर गंभीर है. ईटीवी भारत ने प्रसिद्ध कवि सौरभ सुमन और उनकी पत्नी कवयित्री अनामिका अंबर से exclusive बात की.
14 अक्टूबर को सजा
14 अक्टूबर को नीला ड्रम कैसे में सौरव राजपूत की हत्या में दोषी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई. मुस्कान एक कैदी के तौर पर चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है, वहीं उसके साथ एक 10 महीने की मासूम बच्ची भी है. बीते दिनों एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने मेरठ में आकर यह इच्छा जाहिर की थी कि वह मुस्कान की 10 महीने की बच्ची की परवरिश करना चाहता है.
जेल में मुस्कान से हुई मुलाकात
कवयित्री अनामिका अंबर के पति सौरभ सुमन कहते हैं कि वह एक प्रसाद वितरण कार्यक्रम के सिलसिले में जिला जेल में अनामिका जैन अंबर के साथ गए थे. वहां जब वह प्रसाद वितरण कर रहे थे तो सजा पाई मुस्कान उनके सामने आ गई. उसने भी प्रसाद ग्रहण किया. कहा, मुस्कान की 10 महीने की दूधमुंही बेटी का क्या दोष है, जिसे अपनी मां के साथ जेल की चहारदीवारी में जीवन काटना पड़ रहा है. हालांकि, सौरव सुमन यह भी कहते हैं कि निश्चित ही जिस तरह का कृत्य है, मुस्कान और उसकी प्रेमी ने जो किया है, माफी योग्य नहीं है. ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जो निर्णय अदालत में लिया गया है, वह पूरी तरह से निर्णय है. वे अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं, ऐसे दोषियों को निश्चित ही मृत्युदंड मिलना ही चाहिए.
कहते हैं, मांग करेंगे कि मुस्कान के प्रेमी साहिल को तत्काल फांसी पर लटकाया जाए. मुस्कान को महसूस होगा कि बिछड़ने का दर्द क्या होता है. साथ ही कहते हैं कि वह तो यह भी चाहते हैं कि सौरव की मां के हाथों से ही कानून मुस्कान को फांसी के फंदे पर लटकाने का फरमान सुनाए.
मुस्कान की बेटी की लेंगे जिम्मेदारी
सौरभ सुमन ने कहा कि मुस्कान की बेटी क्योंकि बेहद छोटी है, ऐसे में निर्णय लिया है कि उस मासूम की परवरिश पति-पत्नी करेंगे. इसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी, उसे प्रक्रिया को अपनाया जाएगा. अनामिका अंबर ने कहा कि एक सामाजिक कार्य के सिलसिले में मेरठ जेल गए थे, वहां मुस्कान से भी मिलकर आए हैं. हम पति-पत्नी ने निर्णय लिया है कि कोशिश की जाएगी कि जेल की सलाखों के पीछे 10 महीने की जो मासूम बच्ची है, उसकी पढ़ाई-लिखाई समेत उसकी जो भी जिम्मेदारी है, उसके वयस्क होने तक उठाएं. कहा कि वे चाहते हैं कि मुस्कान को फांसी हो, साथ ही साहिल को जल्द फांसी हो. ऐसे हर अपराधी की फांसी होनी चाहिए. मुस्कान की दो बच्चियां हैं, जिनमें एक 10 वर्ष की है, जबकि दूसरी बच्ची दस महीने की है. दोनों बच्चियां जब तक आत्मनिर्भर नहीं बन जातीं, तब तक उनकी परवरिश, पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी हम संभालेंगे.
दंपति ने यह भी स्पष्ट कर कर दिया है कि मासूम बच्चियों के प्रति उनकी हमदर्दी को कहीं से भी ऐसा ना समझा जाए कि मुस्कान को लेकर शॉफ्ट कॉर्नर है. बल्कि उनका स्पष्ट रूप है कि ऐसे लोगों को जो समाज में गलत मैसेज देते हैं, कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए.
क्या बोलीं अनामिका
अनामिका जैन अंबर ने कहा कि अभी उन्होंने इसको लेकर योजना पर काम शुरू ही किया है. इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वह की जाएगी. जो भी वह आवश्यक नियम होंगे, उन्हें मानते हुए कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द मुस्कान की दूधमुंही और दूसरी बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी उन्हें निभाने को मिल जाए. कहती हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक मां हूं इसलिए मुझे उन बच्चियों की परवाह है.
कभी सौरभ सुमन कहते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके इस निर्णय के बाद कुछ अलग-अलग तरह की बातें भी लोगों के द्वारा लिखी जा रही हैं. कुछ लोग नाराजगी भी जता रहे हैं, लेकिन हमारा यहां यही कहना है कि हमारी संवेदनशीलता उन मासूम बच्चियों को लेकर है न कि समाज को कलंकित करने वाले लोगों के प्रति.
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