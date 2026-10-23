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नीला ड्रम केस: मुस्कान की बेटियों की जिम्मेदारी लेंगे मशहूर कवि सौरभ सुमन-अनामिका अंबर! जानिए क्या कहा?

अनामिका और सौरभ ने मुस्कान की बेटियों की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जताई ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : नीला ड्रम केस मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. मशहूर कवयित्री अनामिका अंबर और उनके पति सौरभ सुमन ने फांसी की सजा पाई मुस्कान की बेटियों की परवरिश करने, उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर तमाम जिम्मेदारियां उठाने की इच्छा जाहिर की है. दंपति का कहना है कि इसे मुस्कान या साहिल के प्रति किसी भी तरह की कोई हमदर्दी से जोड़ा जाए, बल्कि उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं. वह उन बच्चियों के जीवन को लेकर गंभीर है. ईटीवी भारत ने प्रसिद्ध कवि सौरभ सुमन और उनकी पत्नी कवयित्री अनामिका अंबर से exclusive बात की.

अनामिका अंबर और सौरभ सुमन से बातचीत (Video Credit; ETV Bharat) 14 अक्टूबर को सजा

14 अक्टूबर को नीला ड्रम कैसे में सौरव राजपूत की हत्या में दोषी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई. मुस्कान एक कैदी के तौर पर चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है, वहीं उसके साथ एक 10 महीने की मासूम बच्ची भी है. बीते दिनों एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने मेरठ में आकर यह इच्छा जाहिर की थी कि वह मुस्कान की 10 महीने की बच्ची की परवरिश करना चाहता है. जेल में मुस्कान से हुई मुलाकात कवयित्री अनामिका अंबर के पति सौरभ सुमन कहते हैं कि वह एक प्रसाद वितरण कार्यक्रम के सिलसिले में जिला जेल में अनामिका जैन अंबर के साथ गए थे. वहां जब वह प्रसाद वितरण कर रहे थे तो सजा पाई मुस्कान उनके सामने आ गई. उसने भी प्रसाद ग्रहण किया. कहा, मुस्कान की 10 महीने की दूधमुंही बेटी का क्या दोष है, जिसे अपनी मां के साथ जेल की चहारदीवारी में जीवन काटना पड़ रहा है. हालांकि, सौरव सुमन यह भी कहते हैं कि निश्चित ही जिस तरह का कृत्य है, मुस्कान और उसकी प्रेमी ने जो किया है, माफी योग्य नहीं है. ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जो निर्णय अदालत में लिया गया है, वह पूरी तरह से निर्णय है. वे अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं, ऐसे दोषियों को निश्चित ही मृत्युदंड मिलना ही चाहिए. अनामिका और सौरभ (Photo Credit; ETV Bharat) कहते हैं, मांग करेंगे कि मुस्कान के प्रेमी साहिल को तत्काल फांसी पर लटकाया जाए. मुस्कान को महसूस होगा कि बिछड़ने का दर्द क्या होता है. साथ ही कहते हैं कि वह तो यह भी चाहते हैं कि सौरव की मां के हाथों से ही कानून मुस्कान को फांसी के फंदे पर लटकाने का फरमान सुनाए. मुस्कान की बेटी की लेंगे जिम्मेदारी