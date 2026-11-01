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नीला ड्रम कांड: मुस्कान के किराए के मकान का शुद्धिकरण, सौरभ की मां बोलीं-हत्यारों को जल्द मिले फांसी

किराए के मकान का शुद्धिकरण ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: बहुचर्चित 'नीला ड्रम कांड' का गवाह रहे किराए के मकान का शुद्धिकरण कर दिया गया है. अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर अपने समर्थकों के साथ रविवार को उस मकान पर पहुंचीं. यहां विधि-विधान और मंत्रोच्चारण के साथ घर के मुख्य गेट को संगम के जल से धोया गया, नारियल फोड़े गए और धूप-बत्ती जलाकर शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की गई. यही वह मकान है जहां सौरभ मुस्कान के साथ रहता था. यहीं हत्या हुई.

सौरभ राजपूत की मां ने दोषियों को फांसी की मांग की (Video Credit; ETV Bharat) शुद्धिकरण के दौरान मौके पर मौजूद मृतक सौरभ कुमार राजपूत की मां काफी भावुक हो गईं. उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया. कहा कि उनके बेटे की बेरहमी से हत्या की गई है. उन्होंने मांग की कि मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए.