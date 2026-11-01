नीला ड्रम कांड: मुस्कान के किराए के मकान का शुद्धिकरण, सौरभ की मां बोलीं-हत्यारों को जल्द मिले फांसी
यही वह मकान है जहां सौरभ मुस्कान के साथ रहता था, यहीं हत्या हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 4:24 PM IST
मेरठ: बहुचर्चित 'नीला ड्रम कांड' का गवाह रहे किराए के मकान का शुद्धिकरण कर दिया गया है. अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर अपने समर्थकों के साथ रविवार को उस मकान पर पहुंचीं. यहां विधि-विधान और मंत्रोच्चारण के साथ घर के मुख्य गेट को संगम के जल से धोया गया, नारियल फोड़े गए और धूप-बत्ती जलाकर शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की गई. यही वह मकान है जहां सौरभ मुस्कान के साथ रहता था. यहीं हत्या हुई.
शुद्धिकरण के दौरान मौके पर मौजूद मृतक सौरभ कुमार राजपूत की मां काफी भावुक हो गईं. उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया. कहा कि उनके बेटे की बेरहमी से हत्या की गई है. उन्होंने मांग की कि मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए.
मीरा राठौर ने भी इस क्रूरता की कड़ी निंदा की. कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह हर संभव कदम उठा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब इन हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाएगा, तो पीड़ित परिवार को सच्ची शांति मिलेगी.
लंदन से लौटे सौरभ कुमार राजपूत की उसकी पत्नी मुस्कान ने 3 मार्च 2025 को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला उर्फ मोहित के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. साजिश के तहत पहले सौरभ को खाने में नशीली दवा देकर बेहोश किया गया और फिर सोते समय उसके सीने में चाकू घोंप दिया गया.
हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले जाया गया, जहां साहिल ने सिर और दोनों हाथ अलग कर दिए. साक्ष्यों को छुपाने के लिए शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में भरकर सीमेंट के घोल से सील कर दिया गया. इसके बाद आरोपी शिमला-मनाली घूमने निकल गए. सोशल मीडिया पर लगातार फर्जी तस्वीरें व वीडियो डालते रहे ताकि किसी को शक न हो.
घटना के 13 दिन बाद 18 मार्च को जब सौरभ का छोटा भाई राहुल उस घर में पहुंचा. उसने मुस्कान को साहिल के साथ संदिग्ध हालत में देखा, तब घर से उठ रही बदबू के बाद इस डरावनी वारदात का राजफाश हुआ. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जो फिलहाल अदालत की प्रक्रिया और सजा का सामना कर रहे हैं.
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