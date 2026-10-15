नीला ड्रम केस: सजा के बाद कैसे गुजरी मुस्कान और साहिल की जेल में पहली रात, सुनिए जेल अधीक्षक की जुबानी
पढ़िए संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा से खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:58 PM IST
मेरठ: बहुचर्चित नीला ड्रम केस मामले में सौरभ की हत्या के दोषियों उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को अब कैदी नम्बर 395 और कैदी नम्बर 396 के तौर पर जाना जाएगा. ईटीवी भारत ने चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा से खास बातचीत की, उन्होंने बताया कि दोनों कैदियों साहिल और मुस्कान को अब एक निर्धारित ड्रेस पहनने को दे दी गई है.
मिली नई पहचान: सौरभ हत्याकांड के दोषियों को कोर्ट ने बीते दिन सजा सुना दी गई है. दोनों पर मृत्युदंड और जुर्माना भी अदालत ने लगाया है. अब दोनों सामान्य बंदियों की तरह कुछ भी नहीं पहन सकेंगे बल्कि अब दोनों को निश्चित ड्रेस भी दी जा चुकी है. अब से दोनों की पहचान कैदी नम्बर से होगी. चौधरी चरण सिंह जिला जेल मेरठ में सलाखों के पीछे बंद मुस्कान अब कैदी नम्बर 396/2026 और साहिल को कैदी नम्बर 395/2026 के तौर पर जाना जाएगा.
कल दोनों को भारतीय दंड संहिता में जो सबसे कठोर दंड का प्रावधान फांसी है, उन दोनों को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुना दी है. देर रात को दोनों के वारंट और ऑर्डर भी प्राप्त हो गए हैं. साहिल अब कैदी नम्बर 395 और मुस्कान कैदी नम्बर 396 के रूप में पहचानी जाएगी. दोनों को जेल के मैनुअल के हिसाब से दो दो जोड़े कपड़े भी दे दिए गए हैं, साहिल सफेद पायजामा और कुर्ता पहनेगा जबकि इसी तरह मुस्कान भी निर्धारित ड्रेस में रहेगी.- डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, चौधरी चरण सिंह जिला कारागार
जेल में क्या करेंगे दोनों: अब कैदी नम्बर 396 यानी मुस्कान जेल में सिलाई कढ़ाई का काम करेगी, वहीं कैदी नम्बर 396 यानी साहिल बागवानी और खेती करेगा. वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि दोनों ने रोते हुए ये भी जानकारी की थी कि आगे अब किस तरह से वे बचाव के लिए प्रयास कर सकते हैं. उन्हें जानकारी दे दी गई है कि अगर किसी अपने प्राइवेट अधिवक्ता से इस मामले में अपील कराना चाहते हैं तो करा लें अगर नहीं कराना चाहते हैं तो फिर हमें अवगत कराएं जिससे कि जो नियम के अनुसार हो सकता है उस नियम के तहत अपील कराएंगे.एक दो दिन में वे अभी हमें बताएंगे उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी
यूपी में कहां-कहां फांसी घर?: यूपी में कहां कहां फांसी घर हैं इस बारे में उन्होंने बताया कि यूपी में तीन जेलों में फांसी घर हैं जिनमें से एक मेरठ दूसरा नैनी जेल प्रयागराज, तीसरा मथुरा में है. उन्होंने कहा कि हालांकि अभी एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा, पहले दोनों कैदी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, गवर्नर के यहां भी दया याचिका लगाई जा सकती है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, राष्ट्रपति से दया याचिका लगाई जा सकती है.
सजा के बाद जेल में कैसे गुजरी पहली रात: दोनों कैदियों को रात्रि को जब भोजन दिया गया था तो उन्होंने भोजन को रखवा लिया था, कहा था कि बाद में देर रात को खा लेंगे, लेकिन भोजन नहीं किया था, इसके बाद उनकी काउंसलिंग की गई और फिर सुबह भी काउंसलिंग की गई दोनों ने सुबह नाश्ता लिया है. अब अपील के बारे में ये दोनों जेल प्रशासन को निर्णय करके बताएंगे उसके बाद जो कार्रवाई है उसी आधार पर की जाएगी.
जेल अधीक्षक ने बताया कि रविता और अमरजीत को भी कल सजा सुनाई जानी है ऐसे में भी दोनों भी चिंतित हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है. जैसा भी न्यायालय का निर्णय होगा उसके आधार पर पालन होगा. उन्होंने कहा कि अभी तक दोनों परिवारों की तरफ से कोई अर्जी मुलाकात के लिए नहीं लगाई गई है.
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