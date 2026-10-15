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नीला ड्रम केस: सजा के बाद कैसे गुजरी मुस्कान और साहिल की जेल में पहली रात, सुनिए जेल अधीक्षक की जुबानी

कैसे गुजरी मुस्कान और साहिल की जेल में पहली रात ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: बहुचर्चित नीला ड्रम केस मामले में सौरभ की हत्या के दोषियों उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को अब कैदी नम्बर 395 और कैदी नम्बर 396 के तौर पर जाना जाएगा. ईटीवी भारत ने चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा से खास बातचीत की, उन्होंने बताया कि दोनों कैदियों साहिल और मुस्कान को अब एक निर्धारित ड्रेस पहनने को दे दी गई है.



मिली नई पहचान: सौरभ हत्याकांड के दोषियों को कोर्ट ने बीते दिन सजा सुना दी गई है. दोनों पर मृत्युदंड और जुर्माना भी अदालत ने लगाया है. अब दोनों सामान्य बंदियों की तरह कुछ भी नहीं पहन सकेंगे बल्कि अब दोनों को निश्चित ड्रेस भी दी जा चुकी है. अब से दोनों की पहचान कैदी नम्बर से होगी. चौधरी चरण सिंह जिला जेल मेरठ में सलाखों के पीछे बंद मुस्कान अब कैदी नम्बर 396/2026 और साहिल को कैदी नम्बर 395/2026 के तौर पर जाना जाएगा.