ETV Bharat / state

नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, 12 घंटे में नामकरण; परिवार ने उठाई DNA टेस्ट की मांग

जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि उसकी डिलीवरी डेट 28 नवंबर थी. उसने 24 नवंबर को बच्ची को जन्म दिया.

नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया.
नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 7:15 AM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 1:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: जेल में बंद नीले ड्रम वाली मुस्कान ने सोमवार शाम बच्ची को जन्म दिया. प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या और उसकी लाश को नीले ड्रम में पैक कर देने वाली मुस्कान ने उसी दिन बच्ची को जन्म दिया, जिस दिन उसके पति सौरभ का जन्मदिन होता है. जन्म के 12 घंटे के भीतर ही उसने बेटी का नामकरण भी कर दिया है. बड़ा सवाल अब भी यही है, कि बच्ची किसकी है? मृत सौरभ के परिवार ने बच्ची का DNA टेस्ट कराने की मांग उठाई है.

मेडिकल कॉलेज में भर्ती: मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने सोमवार शाम लाला लाजपत राय समारक मेडिकल कॉलेज में बच्ची को जन्म दिया है. दिन में मुस्कान की तबीयत बिगड़ी तो जेल पुलिस उसे मेडिकल कॉलेज लेकर गई. वहां उसे मेडिकल कॉलेज के गायनिक वार्ड में एडमिट कराया गया. शाम को उसने बच्ची को जन्म दिया.

तय समय से 4 दिन पहले डिलीवरी: जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि उसकी डिलीवरी डेट 28 नवंबर थी. समय-समय पर उसका हेल्थ चेकअप कराया जा रहा था. मेडिकल कॉलेज स्टॉफ की निगरानी में उसने बच्ची को जन्म दिया है. मुस्कान पहले से एक बच्ची की मां है.

सुरक्षा में मुस्कान: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि जेल से लाई गई महिला मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया गया है. उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य है. नवजात का वजन ढाई किलोग्राम है. जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. डॉक्टरों की टीम नियमित देखभाल कर रही है. सुरक्षा को लेकर कोई समस्या न हो इसके लिए वहां गार्ड तैनात किया गया है. साथ ही जेल से भी एक टीम यहां तैनात है.

परिवार ने उठाई DNA टेस्ट की मांग. (Video Credit: ETV Bharat)

DNA टेस्ट की मांग: मुस्कान के मृत पति के भाई बबलू ने कहा कि वह पहले भी मांग कर चुके हैं. अब फिर से अदालत से गुजारिश करेंगे कि उसके नवजात बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए. गौर करने वाली बात यह है, कि मुस्कान के परिवार का कोई भी सदस्य आज तक जेल में उससे मिलने नहीं आया है. मुस्कान का प्रेमी साहिल भी जिला जेल में ही बंद है.

कौन है नीले ड्रम वाली मुस्कान: मेरठ के ब्रह्मपुरी में अप्रैल महीने में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को खौफनाक मौत दी थी. मुस्कान ने अपने पति सौरभ की डेडबॉडी के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया था.

इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. बाद में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. तब से दोनों जेल में ही बंद हैं. जेल में रहते हुए करीब 8 महीने बाद मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया है.

मुस्कान ने 12 घंटे में कर दिया बेटी का नामकरण: पति को मारकर नीले ड्रम में पैक करने वाली मुस्कान ने बेटी को जन्म देने के 12 घंटे के भीतर ही उसका नामकरण भी कर दिया. मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा है. इस बात की पुष्टि जेल अधीक्षक ने भी की है.

वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज ने बताया कि किसी भी महिला बंदी को जेल मैनुअल के मुताबिक यह अधिकार है, कि उसका बच्चा 6 साल तक उसके साथ रह सकता है. फिलहाल अगर मुस्कान सलाखों के पीछे रहती है, तो 6 साल तक वह अपनी बच्ची को साथ रख सकती है. उसके बाद अगर इसमें जो भी गाइडलाइन है, उसके मुताबिक आगे की जो प्रक्रिया होगी, उसका पालन किया जाएगा.

वहीं मुस्कान के जेठ यानी मृत सौरभ के भाई बबलू का कहना है, कि वह चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द डीएनए जांच कराई जाए. उन्हें यह भी अंदेशा है कि अगर बच्चा सौरभ का निकला तो यह महिला इस बच्चे की जान भी ले सकती है.

यह भी पढ़ें: सरकारी इमारतों-स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी; लखनऊ के लुलु मॉल में मिला 4 लाइन का लेटर

Last Updated : November 25, 2025 at 1:11 PM IST

TAGGED:

SAURABH MURDER CASE MEERUT
WIFE MUSKAN KILLED HUSBAND SAURABH
NILE DRUM VALI MUSKAN KA CASE KYA
MUSKAN BIRTH BABY CHILD IN JAIL
MEERUT LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.