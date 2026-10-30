ETV Bharat / state

कानपुर में पौने 2 लाख रसोई गैस उपभोक्ताओं पर गाज; 5 दिनों में रद्द हुई 23 हजार बुकिंग

गैस संकट पर रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: जिले के करीब पौने दो लाख घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 30 सितंबर की समय सीमा बीतने के बाद ई-केवाईसी (E-KYC) न कराने वाले कनेक्शनधारकों की बुकिंग रद्द की जा रही है. केवल 5 दिनों में ही 23 हजार से अधिक बुकिंग निरस्त की गई है. इससे उपभोक्ताओं की रसोई पर संकट आ गया है. मजबूरी में लोग महंगे कॉमर्शियल सिलेंडर खरीदने पर विवश हैं.

गैस संकट पर संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) 11 लाख 49 हजार कनेक्शनधार

जिले में कुल उपभोक्ताओं की संख्या करीब 11 लाख 49 हजार है, जिसमें इंडेन, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों के उपभोक्ता शामिल हैं. इनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली थी, लेकिन लगभग पौने दो लाख उपभोक्ताओं ने निर्धारित समय सीमा तक केवाईसी नहीं कराई. पिछले पांच दिनों के भीतर ही 23 हजार से अधिक लोगों की गैस बुकिंग स्वतः निरस्त हो चुकी है. उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बुकिंग रद्द होने के संदेश लगातार पहुँच रहे हैं, जिससे आम जनता में असमंजस और चिंता का माहौल है. केवाईसी की अहमियत (Photo Credit; ETV Bharat) खरीदना पड़ रहा कमर्शियल सिलेंडर केवाईसी न होने के कारण रसोई गैस न मिलने से मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है. नौबस्ता निवासी मयंक शुक्ला और यशोदा नगर के रहने वाले मोहित जैसे कई उपभोक्ताओं ने दर्द बयां करते हुए बताया कि जब वे सिलेंडर लेने एजेंसी या हॉकर के पास पहुंचे तो उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया. मजबूरी में परिवारों को घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडर के बजाय 10 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1,595 रुपये या 5 किलो वाला सिलेंडर 785.50 रुपये में खरीदना पड़ रहा है. अचानक पड़े इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ से लोगों का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है. जानिए तरीका (Photo Credit; ETV Bharat)