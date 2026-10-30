कानपुर में पौने 2 लाख रसोई गैस उपभोक्ताओं पर गाज; 5 दिनों में रद्द हुई 23 हजार बुकिंग
कॉमर्शियल सिलेंडर खरीदने को मजबूर लोग, जानिए ई-केवाईसी क्यों जरूरी? दीपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:12 PM IST
कानपुर: जिले के करीब पौने दो लाख घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 30 सितंबर की समय सीमा बीतने के बाद ई-केवाईसी (E-KYC) न कराने वाले कनेक्शनधारकों की बुकिंग रद्द की जा रही है. केवल 5 दिनों में ही 23 हजार से अधिक बुकिंग निरस्त की गई है. इससे उपभोक्ताओं की रसोई पर संकट आ गया है. मजबूरी में लोग महंगे कॉमर्शियल सिलेंडर खरीदने पर विवश हैं.
11 लाख 49 हजार कनेक्शनधार
जिले में कुल उपभोक्ताओं की संख्या करीब 11 लाख 49 हजार है, जिसमें इंडेन, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों के उपभोक्ता शामिल हैं. इनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली थी, लेकिन लगभग पौने दो लाख उपभोक्ताओं ने निर्धारित समय सीमा तक केवाईसी नहीं कराई.
पिछले पांच दिनों के भीतर ही 23 हजार से अधिक लोगों की गैस बुकिंग स्वतः निरस्त हो चुकी है. उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बुकिंग रद्द होने के संदेश लगातार पहुँच रहे हैं, जिससे आम जनता में असमंजस और चिंता का माहौल है.
खरीदना पड़ रहा कमर्शियल सिलेंडर
केवाईसी न होने के कारण रसोई गैस न मिलने से मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है. नौबस्ता निवासी मयंक शुक्ला और यशोदा नगर के रहने वाले मोहित जैसे कई उपभोक्ताओं ने दर्द बयां करते हुए बताया कि जब वे सिलेंडर लेने एजेंसी या हॉकर के पास पहुंचे तो उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया. मजबूरी में परिवारों को घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडर के बजाय 10 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1,595 रुपये या 5 किलो वाला सिलेंडर 785.50 रुपये में खरीदना पड़ रहा है. अचानक पड़े इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ से लोगों का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है.
केवाईसी के नाम पर वसूली के आरोप
इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक और बड़ी समस्या सामने आई है. कई गैस एजेंसियों और जनसेवा केंद्रों पर ई-केवाईसी पूरी तरह निशुल्क होने के बावजूद उपभोक्ताओं से 300 रुपये तक वसूले जाने की शिकायतें मिल रही हैं. लोगों का आरोप है कि मुफ्त में होने वाले काम के लिए भी उनसे जबरन शुल्क लिया जा रहा है और पैसे न देने पर उन्हें चक्कर कटवाए जा रहे हैं.
ऑनलाइन घर बैठे करें पूरी
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) अंजनी कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है. साफ कहा कि यदि कोई एजेंसी संचालक या केंद्र संचालक केवाईसी या अन्य किसी नाम पर अवैध वसूली करता है तो उपभोक्ता इसकी लिखित शिकायत करें. जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
पूर्ति विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनपद में एलपीजी गैस की कोई किल्लत या संकट नहीं है. जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग रद्द हुई है, वे IOCL, BPCL या HPCL के आधिकारिक मोबाइल ऐप्स के जरिए घर बैठे खुद अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं. प्रक्रिया पूरी होने के महज एक दिन बाद ही वे दोबारा सामान्य घरेलू सिलेंडर की बुकिंग करा सकेंगे और उन्हें पुनः सब्सिडी का लाभ मिलने लगेगा.
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