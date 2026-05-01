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LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर AAP ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा - 'चुनाव खत्म होते ही बढ़े गैस सिलेंडर के दाम'

AAP नेताओं ने इसे “जनता के साथ धोखा” करार देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.

LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर AAP ने कसा तंज
LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर AAP ने कसा तंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 1, 2026 at 8:33 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने मजदूर दिवस के दिन गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. पार्टी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार ने कमर्शियल और छोटे एलपीजी सिलेंडरों के दाम अचानक बढ़ा दिया, जिसका आम जनता, मजदूरों, छात्रों और छोटे व्यापारियों पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ा है. AAP नेताओं ने इसे “जनता के साथ धोखा” करार देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान महंगाई पर नियंत्रण दिखाने वाली सरकार ने परिणाम आते ही गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी. उन्होंने दावा किया कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए और 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर में 261 रुपए का इजाफा हुआ है. संजय सिंह ने इसे मजदूर दिवस पर “महंगाई का तोहफा” बताते हुए कहा कि यह फैसला गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बेहद नुकसानदायक है.

झूठ और नौटंकी की राजनीति

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता को महंगाई का सामना करना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह “झूठ और नौटंकी की राजनीति” का उदाहरण है, जहां चुनावी लाभ के लिए जनता को भ्रमित किया जाता है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकार गरीबी खत्म करने, आर्थिक मदद देने और लोगों के खातों में पैसे भेजने जैसे कई वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है. ऐसे में जनता को अब इन दावों की सच्चाई परखने की जरूरत है.

मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर

AAP नेताओं के मुताबिक, कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल छोटे व्यापारियों जैसे चाय वाले, ठेला लगाने वाले और रेहड़ी-पटरी के दुकानदारों द्वारा किया जाता है. वहीं, 5 किलो का छोटा सिलेंडर गरीब परिवारों, मजदूरों और छात्रों के लिए बेहद जरूरी होता है. संजय सिंह ने कहा कि इन दोनों श्रेणियों में कीमतों का बढ़ना सीधे तौर पर उन लोगों को प्रभावित करता है, जिनकी आय पहले से सीमित है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार को इन वर्गों की परेशानियों का कोई अंदाजा नहीं है.

जनता के वोट से मतलब, दर्द से नहीं: आतिशी

AAP पार्टी की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह भाजपा का “रिटर्न गिफ्ट” है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपए तक पहुंच गई है, जो छोटे व्यापारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कीमतों को स्थिर रखा जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, कीमतें बढ़ा दी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को सिर्फ जनता के वोट से मतलब है, उनके जीवन की कठिनाइयों से नहीं.

चुनावी वादों की सच्चाई पर सवाल

AAP ने इस पूरे मुद्दे को चुनावी वादों से जोड़ते हुए कहा कि जनता को अब सरकार के दावों और वास्तविकता के बीच फर्क समझना चाहिए. चुनाव के समय जनता को आर्थिक मदद, रोजगार और महंगाई कम करने के वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में इन्हें पूरा नहीं किया जाता. संजय सिंह ने लोगों से अपील की कि वह सरकार के हर वादे की पड़ताल करें और देखें की कितने वादे वास्तव में पूरे हुए हैं.

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