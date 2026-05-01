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LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर AAP ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा - 'चुनाव खत्म होते ही बढ़े गैस सिलेंडर के दाम'

LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर AAP ने कसा तंज ( ETV Bharat )