दमोह कलेक्टर की घोषणा के बाद दौड़े बीएलओ, अव्वल आने को एसआईआर किया तेज
दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने यह घोषणा की है कि एसआईआर में अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ को किया जाएगा पुरस्कृत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 5:24 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 5:40 PM IST
दमोह: मतदाता पुनरीक्षण सूची के काम में तेजी लाने के लिए अब बीएलओ को सिर्फ प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी की इस घोषणा के बाद अब बीएलओ में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई है. देश के 12 राज्यों में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(एसआईआर) सिर्फ निर्वाचन से जुड़ा मसला ही नहीं है बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कदम भी है.
दमोह जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने की घोषणा
दमोह जिला निर्वाचन अधिकारी एसआईआर को शत प्रतिशत पूर्ण कराने के लिए जोरशोर से जुटे हैं. व्हाट्सएप के माध्यम से पुनरीक्षण कार्य के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक नई घोषणा कर दी है. जिससे अब जिले भर में कार्यरत बीएलओ और उनके सहायक अपने काम को तेज कर रहे हैं. दरअसल यह घोषणा उन्हें दंडित या उन पर कार्रवाई करने की नहीं बल्कि पुरस्कृत करने की है.
कुछ बीएलओ ने अपने क्षेत्र में एसआईआर ऐप में शत-प्रतिशत कर दी है ऑनलाइन फीडिंग
दरअसल कुछ बीएलओ ने अपने क्षेत्र में एसआईआर ऐप में शत-प्रतिशत ऑनलाइन फीडिंग कर दी है. जिसके बाद उनको सम्मानित कर प्रमाण पत्र भी दिए गए. दरअसल ग्राम बैरागढ़ तहसील तेंदूखेड़ा के मतदान केंद्र क्रमांक 193 के बीएलओ धर्मेंद्र कुमार जैन, ग्राम पीपर खिरिया पथरिया मतदान केंद्र क्रमांक 173 की बीएलओ राम सखी अहिरवार, ग्राम उदयपुरा हटा मतदान केंद्र क्रमांक 07 की बीएलओ अनीता सेन एवं ग्राम अमख़िरिया मतदान केंद्र क्रमांक 225 की बीएलओ माया गर्ग ने मतदाताओं के फॉर्म ऑनलाइन दर्ज किए हैं.
जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने यह घोषणा की है कि जो बीएलओ अच्छा कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि हमने इस प्लान को कुछ ऐसा बनाया है कि जो बीएलओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हम प्रतिदिन सम्मानित तो करते ही हैं जो पूरी शुद्धता के साथ शत प्रतिशत काम कर रहे हैं उन्हें हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं.
टॉप रैंकर्स को 10000, 5000 एवं 3000 रुपए का मिलेगा नगद पुरस्कार
जब यह पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम मतदाताओं की जनसंख्या के अनुपात में बीएलओ ने कैसा काम किया है, अलग-अलग पैरामीटर के आधार पर जो टॉप रैंकर्स हैं उनको 10000, द्वितीय को 5000 एवं तीसरे को 3000 रुपए नगद पुरस्कार देंगे. जनवरी, 2026 महीने में हम एक समारोह में इन सबको पुरस्कृत करेंगे. हमें इसमें किसी तरह के नॉमिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे नाम, सारी फीडिंग हमारे पास उपलब्ध है. जनवरी महीने में बड़ा कार्यक्रम करके इनको हम सम्मानित करेंगे.