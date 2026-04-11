हरियाणा में SIR के लिए कांग्रेस समेत बाकी दलों के बीएलओ नियुक्त, विज बोले- नाजायज वोट नहीं रहने दिया जाएगा
हरियाणा में एसआईआर के लिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के बीएलओ नियुक्त कर दिए गए हैं.
Published : April 11, 2026 at 9:19 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 9:32 PM IST
पंचकूला: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हरियाणा के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इसके लिए समूचे प्रदेश में बीएलओ की नियुक्तियां कर दी गई हैं. फिलहाल बीएलओ को एसआईआर के लिए आवश्यक किट प्रदान की जा रही हैं. एसआईआर जैसे गंभीर एवं व्यापक कार्यक्रम की जानकारी के लिए ईटीवी भारत की टीम ने हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की. साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से बातचीत भी की. सभी दलों ने एसआईआर को जरूरी तो बताया लेकिन इसके संचालन को निष्पक्ष रखे जाने को अधिक महत्वपूर्ण होने की बात कही.
पोलिंग बूथों पर एक-एक बीएलओ नियुक्त: हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज कुमार ने बताया कि एसआईआर का कामकाज फिलहाल शुरुआती चरण में है. उन्होंने बताया कि समूचे प्रदेश में हर पोलिंग बूथ पर एक बीएलओ नियुक्त किया गया है, जो घर-घर जाकर परिवारों से बातचीत कर लोगों का रिकॉर्ड हासिल कर उसे अपडेट करने का काम करेंगे. यदि किसी को अपने वोटर कार्ड के संबंध में कोई सुधार करवाना हो, जैसे- नाम जुड़वाना, कटवाना, पता बदला गया हो, कोई नया सदस्य परिवार में शामिल हुआ हो, 18 वर्ष की आयु हुई हो या किसी का देहांत हो चुका हो, तो ऐसी हर प्रकार की जानकारी को अपडेट कराया जा सकता है. राज कुमार ने बताया कि फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा के लिए कोई नई घोषणा नहीं हुई है. कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही इस संबंध में कोई अन्य प्रकार की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
विपक्षी दलों ने भी निगरानी के लिए बीएलओ नियुक्त किए: कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी (जजपा) समेत अन्य सभी सियासी दलों ने एसआईआर के जारी कामकाज पर पैनी नजर बनाए रखने के मकसद से अपने-अपने बीएलओ भी नियुक्त करने का काम शुरू कर दिया है. कई विधानसभाओं में बीएलओ नियुक्त कर दिए गए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी द्वारा चुनाव लड़ चुके सभी बीएलए-1, नेताओं या उनके प्रतिनिधियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में ही मीटिंग कर एसआईआर पर निगरानी के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे. हर बूथ पर उसी बूथ के व्यक्ति को बीएलओ-2 की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. बताया कि यह बीएलओ अपने अपने पोलिंग बूथ पर हुए हर प्रकार के बदलाव को रिकॉर्ड में अपडेट करवाने में सहयोग करेंगे. जैसे- 18 वर्ष की आयु का होने वाले लोगों के नाम जुड़वाना, किसी की मृत्यु हुई है तो उनका नाम कटवाना, शादी होने पर परिवारों में कोई नया व्यक्ति शामिल हुआ हो, कोई कर्मचारी ट्रांसफर होकर आया हो या गया हो, बूथ के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल होने पर बीएलओ अधिकारी को सूचित किया जाएगा.
गलत नाम कटवाएं: कांग्रेसी नेता राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत नाम ना जुड़वाया जाए. ऐसे किसी गलत नाम के जुड़ने का पता लगने पर शिकायत करें, ताकि उसे कटवाया जा सके. उन्होंने कहा कि जैसे बिहार में 65 लाख वोट कटने का मामला सामने आया, पश्चिम बंगाल में 91 लाख वोट कटने का पता लगा. कहा कि उनकी कोशिश होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया हरियाणा में सही तरीके से चले.
भाजपा की मंशा नाम जुड़वाना या कटवाना: राव नरेंद्र सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में भाजपा की मंशा पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा होती है कि धर्म, जाति या राजनीतिक आधार पर वोटों को जुड़वाया या कटवाया जाए, ताकि सत्ता की प्राप्ति की जा सके. उन्होंने कहा कि वह ऐसा कुछ हरियाणा में नहीं होने देने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है, जब नीयत में कोई खोट न हो.
मंत्री विज का तल्ख अंदाज: भाजपा से उर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज हर बार की तरह एसआईआर के सवाल पर भी अपने जाने-पहचाने तल्ख अंदाज में दिखे. उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं की जाती. कहा कि न तो किसी का नाम नाजायज काटा जाएगा और न ही नाजायज किसी का रहने दिया जाएगा, दोनों बातें हैं.
पूर्व उप-मुख्यमंत्री ने राई चुनाव का उदाहरण दिया: हरियाणा के पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एसआईआर को गंभीर विषय बताते हुए गलत पोल हुई वोटों के संबंध में एक उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि पूर्व में राई के चुनावों में जजपा के दो उम्मीदवार तीरथ दहिया और इंद्रजीत दहिया की हार मरे हुए तीन वोट पोल होने के कारण हुई थी. उन्होंने पूछा कि क्या इसका रिव्यू नहीं होना चाहिए.
जजपा सभी विधानसभा सीटों पर करेगी बीएलओ नियुक्त: उन्होंने कहा कि जजपा द्वारा हलका स्तर पर बीएलओ-1 बनाए गए हैं. साथ ही बीएलओ-1 की नियुक्तियां की जा रही हैं, जो फिलहाल दो विधानसभा में पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि अन्य 88 विधानसभा में भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी. कहा कि यह पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्भर है कि वे किस कार्यक्षमता के साथ बीएलओ के साथ काम करें. बहरहाल, कांगेस व जजपा की तरह अन्य सभी सियासी दल भी एसआईआर की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए अपने-अपने बीएलओ नियुक्त करने में जुटे हैं.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हरियाणा, झारखंड समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से शुरू हो सकता है SIR, चुनाव आयोग ने तैयारी करने को कहा
ये भी पढ़ें : एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नूंह में बड़ी बैठक, विधायक आफताब ने प्रशासन से की मतदाताओं की शंकाएं दूर करने की मांग
ये भी पढ़ें : हरियाणा कांग्रेस की एसआईआर को लेकर अहम बैठक, जानें, क्या बोले राव नरेंद्र सिंह