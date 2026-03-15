सोनीपत के देवली गांव में दो पक्षों में पैसों के विवाद में खूनी तांडव, लाठी-डंडों के बाद चली गोलियां, CCTV में पूरी वारदात कैद
सोनीपत में पैसों के लेनदेन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. देवली गांव में विवाद में 4 लोग घायल हो गए.
Published : March 15, 2026 at 10:29 PM IST
सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत में पैसों का विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. मुरथल थाना क्षेत्र के गांव रेवली में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में पहले लाठी-डंडे चले और फिर गोलियां चलने लगीं. इस हिंसक झड़प में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया.
गांव में दहशत का माहौलः खूनी संघर्ष की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें कुछ युवक हथियारों के साथ पहुंचकर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहले मारपीट होती है और फिर गोलियां चलाई जाती हैं. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. अचानक हुई इस हिंसक झड़प से पूरे गांव में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवालः सूचना मिलते ही मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी है. हालांकि इस घटना ने एक बार फिर इलाके में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
क्या बोले डॉक्टरः मामले में जानकारी देते हुए सिविल हॉस्पिटल सोनीपत के डॉक्टर विजय ने बताया कि "चार लोग घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे. घायलों में दो की हालत गंभीर थी, जिनको बेहतर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है. और दो घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है."