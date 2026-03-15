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सोनीपत के देवली गांव में दो पक्षों में पैसों के विवाद में खूनी तांडव, लाठी-डंडों के बाद चली गोलियां, CCTV में पूरी वारदात कैद

देवली गांव में दो पक्षों के हिंसक झड़प के बाद मौके पर तैनात पुलिस ( Etv Bharat )