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बेमेतरा में खून के रिश्तों का कत्ल, छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

बेमेतरा: पारिवारिक विवाद में खूनी वारदात को सिटी कोतवाली थाना इलाके में अंजाम दिया गया. आरोप है कि मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से कर दिया. वारदात को अंजाम देने के लिए छोटे भाई ने खेती के काम में आने वाले औजार गैती का इस्तेमाल किया. हत्या की इस वारदात से पीड़ित परिवार में गम का माहौल है, वहीं गांव के लोग दहशत में हैं. किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि छोटे से विवाद में छोटे भाई ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया.

छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल

सीटी कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार को दोपहर के वक्त दोनों भाइयों जलेश्वर साहू और प्रदीप साहू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. बहस से शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि गुस्से में आपा खो चुके जलेश्वर ने पास ही रखी गैती उठाई और अपने सगे बड़े भाई प्रदीप पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमला इतना जोरदार और बेरहमी से किया गया कि प्रदीप को संभलने का मौका तक नहीं मिला और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

ग्राम कोटवार ने दी वारदात की खबर