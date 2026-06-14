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बेमेतरा में खून के रिश्तों का कत्ल, छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद भागने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया.

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बेमेतरा में खून के रिश्तों का कत्ल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 7:51 AM IST

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बेमेतरा: पारिवारिक विवाद में खूनी वारदात को सिटी कोतवाली थाना इलाके में अंजाम दिया गया. आरोप है कि मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से कर दिया. वारदात को अंजाम देने के लिए छोटे भाई ने खेती के काम में आने वाले औजार गैती का इस्तेमाल किया. हत्या की इस वारदात से पीड़ित परिवार में गम का माहौल है, वहीं गांव के लोग दहशत में हैं. किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि छोटे से विवाद में छोटे भाई ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया.

छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल

सीटी कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार को दोपहर के वक्त दोनों भाइयों जलेश्वर साहू और प्रदीप साहू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. बहस से शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि गुस्से में आपा खो चुके जलेश्वर ने पास ही रखी गैती उठाई और अपने सगे बड़े भाई प्रदीप पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमला इतना जोरदार और बेरहमी से किया गया कि प्रदीप को संभलने का मौका तक नहीं मिला और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

ग्राम कोटवार ने दी वारदात की खबर

घटना की खबर जैसे ही गांव के कोटवार को मिली उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत सिटी कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी. हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. बेमेतरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल भारी बल के साथ मौके पर रवाना किया गया. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर बारीकी से फॉरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. ग्रामीणों की मौजूदगी में शव का पंचनामा तैयार कर उसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया.

फरार होने की कोशिश में था आरोपी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई जलेश्वर साहू मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन सिटी कोतवाली पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.प्रारंभिक पूछताछ और जांच में हत्या की मुख्य वजह गंभीर पारिवारिक विवाद सामने आ रही है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार (गैती) को भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है.


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