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बिजनौर में बारात में खूनी वारदात, युवक की हत्या

बिजनौर में बारात में खूनी वारदात, युवक की हत्या. ( ETV Bharat )

बिजनौर: एक शादी समारोह उस वक्त खूनी वारदात में बदल गया, जब बारात में आए कुछ युवकों और नशेड़ियों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया.

पता चला है कि नशे में धुत युवकों ने बारातियों पर हमला कर दिया और इसी दौरान अश्वनी नाम के युवक पर सुए से वार कर उसकी हत्या कर दी गई. हमले में कई अन्य बाराती भी घायल हुए हैं. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

बिजनौर में बारात में खूनी वारदात, युवक की हत्या. (ETV Bharat) भाग रहे एक आरोपी को बारातियों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. घटना का वीडियो भी वायरल बताया जा रहा है. पूरा मामला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के बख्शीवाला का है. यहां शादी समारोह में बारात आई हुई थी. इसी दौरान बारात में आए अश्वनी की कुछ नशेड़ी युवकों से कहासुनी हो गई.