बिजनौर में बारात में खूनी वारदात, युवक की हत्या
नशे में धुत युवकों ने बारातियों पर हमला किया. इसी दौरान अश्वनी नाम के युवक पर सुए से वार कर उसकी हत्या कर दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:35 AM IST
बिजनौर: एक शादी समारोह उस वक्त खूनी वारदात में बदल गया, जब बारात में आए कुछ युवकों और नशेड़ियों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया.
पता चला है कि नशे में धुत युवकों ने बारातियों पर हमला कर दिया और इसी दौरान अश्वनी नाम के युवक पर सुए से वार कर उसकी हत्या कर दी गई. हमले में कई अन्य बाराती भी घायल हुए हैं. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.
भाग रहे एक आरोपी को बारातियों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. घटना का वीडियो भी वायरल बताया जा रहा है.
पूरा मामला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के बख्शीवाला का है. यहां शादी समारोह में बारात आई हुई थी. इसी दौरान बारात में आए अश्वनी की कुछ नशेड़ी युवकों से कहासुनी हो गई.
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नशेड़ी रवि ने अपने साथियों के साथ मिलकर बारातियों पर हमला कर दिया. देखते ही देखते कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.
आरोप है कि हमलावरों ने अश्वनी पर सुए से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हमले में कई अन्य बाराती भी घायल हो गए. शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. वारदात के बाद भाग रहे एक आरोपी को बारातियों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.
घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. मृतक अश्वनी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. एसपी सिटी कृष्ण गोपाल का कहना है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.