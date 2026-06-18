अवैध रेत खनन का खूनी खेल, नरसंहार पर प्रदेश की सियासत में उबाल,कांग्रेस ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
कोरिया जिले में वर्चस्व की लड़ाई में हुई हत्या के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल ला दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 3:49 PM IST
बालोद : कोरिया जिले में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुई तीन लोगों की हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. संजारी बालोद की विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष संगीता सिन्हा ने इस वारदात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र (कटगोड़ी-नौगई) में अवैध रेत उत्खनन और आपसी वर्चस्व को लेकर हुआ विवाद एक खौफनाक नरसंहार में बदल गया.
दो गुटों पर खूनी संघर्ष
यहां एक विरोधी गुट ने टिपर ट्रक से टक्कर मारकर एसयूवी (फॉर्च्यूनर) के दरवाजे जाम कर दिए और कथित तौर पर पेट्रोल डालकर गाड़ी को आग लगा दी. इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात में बीजेपी नेता एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं.
'अवैध रेत उत्खनन के कारण हुई वारदात'
विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि कोरिया की घटना बेहद भयावह और दिल दहलाने वाली है. उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा समय रहते हमने विधानसभा के भीतर अवैध रेत उत्खनन के इस काले कारोबार को लेकर पूरी ताकत से आवाज उठाई थी. सदन में लगातार इस मुद्दे को रेखांकित किया गया, लेकिन तत्कालीन समय में सरकार और प्रशासन में बैठे किसी भी जिम्मेदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया.आज सरकार की उसी लापरवाही का नतीजा इस नरसंहार के रूप में सबके सामने है.
अब हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए सोचना पड़ेगा'
महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है. रेत माफिया इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि दिनदहाड़े और सरेराह लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है.
अब तो प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है कि आम जनता तो दूर, जनप्रतिनिधियों को भी सुरक्षित रहने के लिए खुद सोचना पड़ेगा. आखिर प्रदेश में कानून-व्यवस्था कहाँ जा रही है?- संगीता सिन्हा, अध्यक्ष महिला कांग्रेस
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोनहत क्षेत्र में सिंह और त्रिपाठी परिवारों के बीच रेत खनन और परिवहन के कारोबार को लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही थी. मंगलवार दोपहर को दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद रात करीब 10 से 11 बजे के बीच योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया. हमलावरों ने पीड़ितों की गाड़ियों को घेरकर उन पर हमला किया और गाड़ी को आग लगा दी. खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुट गया है.
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