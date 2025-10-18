ETV Bharat / state

लव मैरिज के बाद खूनी खेल, दुल्हन के भाई की हत्या, प्रेमी पर लगा आरोप

दुर्ग में लव मैरिज के बाद दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ.जिसमें दुल्हन के भाई की हत्या हो गई.

BLOODY GAME AFTER LOVE MARRIAGE
लव मैरिज के बाद खूनी खेल, दुल्हन के भाई की हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read
दुर्ग : दुर्ग शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डिबरापारा में लव मैरिज के बाद हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया.यहां वार्ड क्रमांक 39 में दो पक्ष शादी के बाद आपस में भिड़ गए.जिसमें एक युवक की हत्या हो गई. हत्या के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है.लेकिन इस मर्डर से दो परिवारों में अब गम का माहौल है.

प्रेमी ने शादी के बाद पत्नी के भाई को मारा :पुलिस के मुताबिक वॉर्ड में रहने वाले दो प्रेमियों ने मंदिर में शादी कर ली. शादी के बाद लड़की और लड़के पक्ष के बीच तनाव बढ़ गया. शादी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के साथ मारपीट की.मारपीट के बाद गुस्साए लड़के पक्ष के लोगों ने शुक्रवार रात को लड़की के भाई नीरज ठाकुर को घेर लिया. इस दौरान लड़की के पति ने और उसके दोस्तों ने नीरज पर चाकू से जानलेवा हमला किया. जिसमें उसे गंभीर चोट आई. वार इतना घातक था कि मौके पर ही नीरज ने दम तोड़ दिया.

Bloody game after love marriage
जिला अस्पताल का गार्ड था मृतक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bloody game after love marriage
परिजनों ने कार्रवाई की उठाई मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेटी के प्रेमी पर हत्या का आरोप : नीरज की मौत के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. आरोपी हत्या के बाद मौके से फरार हो गए.वहीं जब पुलिस को सूचना मिली तो उसने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया.वहीं मृतक के परिजनों ने बेटी के प्रेमी पर ही हत्या का आरोप लगाया है.जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

दुल्हन के भाई की हत्या, प्रेमी पर लगा आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिबरापारा में प्रेम विवाह के बाद दो पक्षों में विवाद हुआ. जिसमें जिला अस्पताल में गार्ड का काम करने वाले नीरज ठाकुर को गंभीर चोटें आईं. जिसे अस्पताल में जब लाया गया तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की तलाश कर रही है- भारती मरकाम,डीएसपी

Bloody game after love marriage
मृतक नीरज की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हत्या के बाद नीरज की पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.गुस्साए परिजनों ने रातभर कोतवाली थाने का घेराव कर हंगामा किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.आपको बता दें कि दुर्ग जिले में एक सप्ताह के भीतर चार से पांच हत्या की वारदातें हो चुकी हैं, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने अब सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं

