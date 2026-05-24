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दुर्ग में पानी को लेकर खूनी संघर्ष, डांडेसरा गांव में जमकर चले लाठी डंडे

दुर्ग: गर्मी अपने चरम पर है. छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 के आसपास या उसके ऊपर बना हुआ है. गर्मी के आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है. गर्मी के इस मौसम में पानी को लेकर विवाद भी होने लगता है. शनिवार को जेवरा सिरसा चौकी इलाके के डांडेसरा गांव में भी पानी को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया.

विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े. हमले में दोनों पक्षों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ किया. इस खूनी संघर्ष में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. जख्मी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जमकर चले लाठी डंडे (ETV Bharat)

जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में मारपीट की घटना सामने आई है. मारपीट की इस वारदात में कई लोग जख्मी भी हुए हैं. विवाद में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. गांव में फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है: हर्षित मेहर, सीएसपी दुर्ग

जमकर चले लाठी डंडे (ETV Bharat)

जमकर चले लाठी डंडे (ETV Bharat)

दोनों पक्षों के लोग हुए हमले में जख्मी

खूनी संघर्ष की खबर मिलते ही जेवरा सिरसा चौकी पुलिस तत्काल दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को किसी तरह से समझा बुझाकर अलग किया. घायलों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया. मौके पर जमा भीड़ को पुलिस ने हटाकर घर भेजा. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों पक्ष पानी को लेकर आपस में झगड़ रहे थे. दोनों पक्षों के बीच विवाद बहस से शुरू हुई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.