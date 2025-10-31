ETV Bharat / state

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो की मौत, गांव में तनाव

जशपुर: पत्थलगांव के पाकरगांव बैगापारा में दो पक्ष जमीन विवाद में आपस में भिड़ गए.दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई. दो लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया. मृतकों की पहचान चकरोधर यादव और पुस्तम उर्फ नान्ही नागवंशी के तौर पर की गई है.



सरकारी जमीन पर स्वामित्व को लेकर टकराव : थाना प्रभारी विनीत पाण्डेय ने बताया कि पाकरगांव में बीती रात शासकीय भूमि को लेकर पुराना विवाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया. गिरधर यादव के घर के पीछे की सरकारी जमीन पर स्वामित्व को लेकर नागवंशी पक्ष से विवाद लंबे समय से चल रहा था. गिरधर यादव ने भूमि का पट्टा अपने नाम करवाया था, जिसके खिलाफ नागवंशी पक्ष ने न्यायालय में मामला दायर किया गया था.

यादव और नागवंशी समुदाय में टकराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला : पुलिस के अनुसार बीती रात करीब साढ़े 9 बजे के आसपास नागवंशी पक्ष के करीब दर्जनभर लोग हथियारों से लैस होकर गिरधर यादव के घर पहुंचे. उन्होंने घर का दरवाजा और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की.उस समय गिरधर यादव घर के भीतर ही मौजूद था.घटना की गंभीरता देखते हुए गिरधर ने अपने बड़े भाई चकरोधर यादव को फोन कर मदद के लिए बुलाया. जैसे ही चकरोधर यादव मौके पर पहुंचा, नागवंशी पक्ष के लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.