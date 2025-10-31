जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो की मौत, गांव में तनाव
जशपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भीड़ गए.जिसमें दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2025 at 12:46 PM IST
जशपुर: पत्थलगांव के पाकरगांव बैगापारा में दो पक्ष जमीन विवाद में आपस में भिड़ गए.दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई. दो लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया. मृतकों की पहचान चकरोधर यादव और पुस्तम उर्फ नान्ही नागवंशी के तौर पर की गई है.
सरकारी जमीन पर स्वामित्व को लेकर टकराव : थाना प्रभारी विनीत पाण्डेय ने बताया कि पाकरगांव में बीती रात शासकीय भूमि को लेकर पुराना विवाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया. गिरधर यादव के घर के पीछे की सरकारी जमीन पर स्वामित्व को लेकर नागवंशी पक्ष से विवाद लंबे समय से चल रहा था. गिरधर यादव ने भूमि का पट्टा अपने नाम करवाया था, जिसके खिलाफ नागवंशी पक्ष ने न्यायालय में मामला दायर किया गया था.
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला : पुलिस के अनुसार बीती रात करीब साढ़े 9 बजे के आसपास नागवंशी पक्ष के करीब दर्जनभर लोग हथियारों से लैस होकर गिरधर यादव के घर पहुंचे. उन्होंने घर का दरवाजा और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की.उस समय गिरधर यादव घर के भीतर ही मौजूद था.घटना की गंभीरता देखते हुए गिरधर ने अपने बड़े भाई चकरोधर यादव को फोन कर मदद के लिए बुलाया. जैसे ही चकरोधर यादव मौके पर पहुंचा, नागवंशी पक्ष के लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
दूसरे पक्ष ने भी किया हमला : इस बीच गांव में पास ही यादव समाज का कीर्तन कार्यक्रम चल रहा था. जब कीर्तन में शामिल यादव पक्ष के लोगों को हमले की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में पक्ष के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. यादव पक्ष के लोगों को आते देख नागवंशी पक्ष के अधिकांश लोग वहां से भाग निकले, लेकिन उनमें से एक युवक नान्ही नागवंशी यादव पक्ष के हाथ लग गया. लोगो ने उसे पकड़कर और पिटाई कर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी जिससे उसकी भी मौत हो गई.घटना की सूचना पर पत्थलगांव थाना प्रभारी विनीत पाण्डेय अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.
गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.मामले की जांच जारी है और दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है - विनीत पाण्डेय, टीआई
आपको बता दें कि दोनों समुदायों के बीच जमीन विवाद पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय था. लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई कि उसने दो जिंदगियां खत्म हो गई.
