बारात में नर्तकी पर पैसे लुटाने पर खूनी विवाद, लाठी-डंडों से पीटकर मौत की नींद सुलाया
नृत्य करने वाली बालाओं पर रुपए लुटाने के विवाद में हुई हत्या को लेकर 16 नामजद समेत 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 4:13 PM IST
बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहू भोज में शामिल होने गए एक युवक की नृत्य करने वाली बालाओं पर रुपए लुटाने को लेकर हुए विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. इस घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है.
पुलिस ने आज यहां बताया कि चमरबोझिया गांव में सोमवार की रात पूर्व प्रधान के घर एक बारात आई थी, जहां भोजन के बाद स्टेज पर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था.
नृत्य कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों से कमलेश चौहान निवासी चमरबोझिया से नोट लुटाने को लेकर कहासुनी होने लगी और विवाद बढ़ गया.
विवाद के दौरान कमलेश चौहान और कुछ अन्य युवकों में मारपीट होने लगी, तभी वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया.
पुलिस ने बताया कि जब कमलेश चौहान वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने कमलेश चौहान पर हमला कर दिया और लाठी-डंडों से बुरी तरह पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने गंभीर रूप से घायल कमलेश को अस्पताल में भर्ती कराया. हॉस्पिटल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मंगलवार को बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के संबंध में 16 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
कुमार का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.