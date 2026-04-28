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बारात में नर्तकी पर पैसे लुटाने पर खूनी विवाद, लाठी-डंडों से पीटकर मौत की नींद सुलाया

नोट लुटाने को लेकर कहासुनी हुई, बाद में पीट-पीटकर हत्या हुई. ( ईटीवी भारत )

बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहू भोज में शामिल होने गए एक युवक की नृत्य करने वाली बालाओं पर रुपए लुटाने को लेकर हुए विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. इस घटना से पूरे गांव में गम का माहौल है. पुलिस ने आज यहां बताया कि चमरबोझिया गांव में सोमवार की रात पूर्व प्रधान के घर एक बारात आई थी, जहां भोजन के बाद स्टेज पर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था. नृत्य कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों से कमलेश चौहान निवासी चमरबोझिया से नोट लुटाने को लेकर कहासुनी होने लगी और विवाद बढ़ गया. विवाद के दौरान कमलेश चौहान और कुछ अन्य युवकों में मारपीट होने लगी, तभी वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया.