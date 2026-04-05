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उन्नाव में प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष, कुल्हाड़ी से हमला कर एक की हत्या

तीन लोग गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

bloody clash over love affair in unnao one killed in axe attack
उन्नाव में प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष, कुल्हाड़ी से हमला कर एक की हत्या. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 1:35 PM IST

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उन्नाव: उन्नाव जिले के थाना बिहार क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद शनिवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया. कुल्हाड़ी से किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है.


पुलिस के अनुसार, थाना बिहार क्षेत्र के बैजुआमऊ गांव की रहने वाली युवती शनिवार दोपहर पड़ोसी पवन (21) पुत्र पुत्तीलाल के घर स्वेच्छा से रहने चली गई थी. दोनों के बीच चल रहे प्रेम-प्रसंग को लेकर यह कदम उठाया गया, जिससे दोनों परिवारों के बीच पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी.

बताया जा रहा है कि रात करीब 8:30 बजे युवती के परिजन पवन के घर पहुंच गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. इसके बाद मारपीट हो गई. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी दीपक ने कुल्हाड़ी से पुत्तीलाल (50) के सिर पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण पुत्तीलाल मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई.



इस हिंसक झड़प में पुत्तीलाल के परिवार की सुनीता, अमन और राजेश्वरी भी घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही थाना बिहार पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीघापुर भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष एक ही लोध समुदाय से संबंधित हैं और प्रेम-प्रसंग को लेकर बढ़ते विवाद के चलते यह घटना हुई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. गांव में पुलिस तैनात है.

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी हुई है घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.


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