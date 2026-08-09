जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, सूरजपुर पुलिस ने 3 लोगों को किया अरेस्ट, बसदेई चौकी इलाके की वारदात
बसदेई पुलिस के मुताबिक आरोपियों के हमले में जूर ग्राम के एक ही परिवार के कई लोग जख्मी हुए थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 9:15 AM IST
सूरजपुर: बसदेई थाना इलाके के ग्राम जूर में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. पुलिस ने एक पक्ष पर प्राणघातक हमला करने के आरोप तीन लोगों को अरेस्ट किया है. हमले के आरोप में पूर्व में ही एक आरोपी को पकड़ा गया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए लाठी डंडे बरामद कर लिया है. पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जमीन विवाद में उनपर प्राणघातक हमला किया गया है. बसदेई पुलिस के मुताबिक आरोपियों के हमले में एक ही परिवार के कई लोग जख्मी हुए हैं.
जमीन विवाद में जानलेवा हमला
बसदेई पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात ग्राम जूर की है, जहां की रहने वाली हसीना बीबी ने बसदेई चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहम्मद अयूब के परिवार के साथ उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. शिकायत के मुताबिक 14 अप्रैल 2026 की शाम करीब 5 बजे हसीना बीबी अपने ससुर सफी अहमद और बहू सहेबा के साथ खेत में बने झाला में बैठी थी. इसी दौरान अयूब अंसारी, उसके दोनों बेटे, भतीजा और पत्नी लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए विवाद करने लगे.
जमीन विवाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया. 5 अगस्त को एक आरोपी की गिरफ्तारी बसदेई पुलिस ने की थी. तीन आरोपियों की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की गई. जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी: अभिषेक पैकरा, एसडीओपी सूरजपुर
बसदेई पुलिस ने किया गिरफ्तार
हंगामा और गाली-गलौच सुनकर हसीना बीबी के पति मोहम्मद यासीन मौके पर पहुंचे, आरोप है कि जिसके बाद आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. डंडे से किए गए हमले में यासीन के सिर पर गंभीर चोट आई. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई. जख्मी यासीन को तत्काल जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया गया.
ग्राम जूर में हुआ था हमला
वारदात के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की. कार्रवाई के दौरान 5 अगस्त को आरोपी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी थी. इसी बीच बसदेई पुलिस को सूचना मिली की अयूब अंसारी, अख्तर रजा और उमर रजा इलाके में मौजूद हैं. पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना की तस्दीक करने के बाद सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने एक महिला रिश्तेदार की मदद से अंबिकापुर, दंतेवाड़ा और भोपाल में छिपकर रहने की बात पुलिस को बताई. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे बरामद कर लिए गए हैं.
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