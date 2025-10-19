सवाई माधोपुर में जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष, एक की मौत, चार घायल
सवाई माधोपुर में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस झगड़े में 60 वर्षीय मीठालाल मीणा की मौत हो गई.
Published : October 19, 2025 at 6:53 PM IST
सवाई माधोपुर: जिले के कुंडेरा थाना क्षेत्र के भूरी पहाड़ी गांव में रविवार को एक बड़ी घटना सामने आई. यहां एक ही परिवार के दो पक्षों में लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस झगड़े में 60 वर्षीय मीठालाल मीणा की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
मारपीट में महिला सहित चार घायल: पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि घटना के दौरान मृतक मीठालाल की पत्नी उगन्ति, भाई प्यारेलाल और प्यारेलाल का बेटा ऋषिकेश गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं दूसरे पक्ष का विजय मीणा भी आपसी मारपीट में घायल हो गया. सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
पुलिस जांच में जुटी: पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि भूरी पहाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें मीठालाल मीणा की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
एक आरोपी हिरासत में: कुंडेरा थाना पुलिस ने घटना के बाद एक युवक को हिरासत में लिया है. शेष लोगों की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में यह विवाद काफी समय से चल रहा था.