ETV Bharat / state

सवाई माधोपुर में जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष, एक की मौत, चार घायल

सवाई माधोपुर में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस झगड़े में 60 वर्षीय मीठालाल मीणा की मौत हो गई.

CLASH OVER LAND DISPUTE
जमीनी विवाद में दो पक्षों में झगड़ा (Etv Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: जिले के कुंडेरा थाना क्षेत्र के भूरी पहाड़ी गांव में रविवार को एक बड़ी घटना सामने आई. यहां एक ही परिवार के दो पक्षों में लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस झगड़े में 60 वर्षीय मीठालाल मीणा की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मारपीट में महिला सहित चार घायल: पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि घटना के दौरान मृतक मीठालाल की पत्नी उगन्ति, भाई प्यारेलाल और प्यारेलाल का बेटा ऋषिकेश गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं दूसरे पक्ष का विजय मीणा भी आपसी मारपीट में घायल हो गया. सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

इसे भी पढ़ें- बारां: जमीन विवाद में मां-बेटे की हत्या का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को जंगल से गिरफ्तार किया

पुलिस जांच में जुटी: पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि भूरी पहाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें मीठालाल मीणा की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

एक आरोपी हिरासत में: कुंडेरा थाना पुलिस ने घटना के बाद एक युवक को हिरासत में लिया है. शेष लोगों की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में यह विवाद काफी समय से चल रहा था.

TAGGED:

जमीनी विवाद में दो पक्षों में झगड़ा
FAMILY CONFLICT
खूनी संघर्ष में एक की मौत
सवाई माधोपुर जमीनी विवाद
CLASH OVER LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हैदराबाद में कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी, रेवंत रेड्डी सरकार ला रही सरकारी स्कूलों का नया मॉडल

गुड़ से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुर्वेद में बताया गया गुणों की खान

दीपावली पर पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त कब है? एक क्लिक में जानें जरूरी बातें

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.