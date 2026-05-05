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चाची–भतीजी में हुई कहासुनी, गुस्साए चाचा ने बड़े भाई की चाकू से की हत्या, भाभी को किया घायल

डूंगरपुर: जिले के निठाउवा थाना क्षेत्र के डूंगलई गांव में मामूली कहासुनी के बाद हुए पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी. वहीं बीचबचाव के लिए आई भाभी पर भी चाकू से वारकर घायल कर दिया. घायल महिला को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जिले के निठाउवा थाने के सीआई मनोज कुमार ने बताया कि डूंगलई निवासी देवली ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसके पति कन्हैयालाल कपड़े सिलाई का काम करते थे. कन्हैयालाल पारसोला सिलाई के काम से गए थे. घर पर उसकी बेटी पुष्पा और उसके देवर सोहनलाल की पत्नी भुला के बीच बकरियों के लिए चारा डालने जैसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई. इस विवाद से नाराज होकर सोहनलाल की पत्नी भुला अपने पीहर चली गई. जब सोहनलाल घर लौटा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो वह आगबबूला हो गया. वह जबरन कन्हैयालाल के घर में घुस गया और चिल्लाने लगा कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी पत्नी पीहर चली गई है.