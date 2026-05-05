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चाची–भतीजी में हुई कहासुनी, गुस्साए चाचा ने बड़े भाई की चाकू से की हत्या, भाभी को किया घायल

पुलिस के अनुसार विवाद की शुरूआत बकरियों को चारा डालने की बात को लेकर हुई.

Injured woman in the hospital
अस्पताल में घायल महिला (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 2:40 PM IST

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डूंगरपुर: जिले के निठाउवा थाना क्षेत्र के डूंगलई गांव में मामूली कहासुनी के बाद हुए पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी. वहीं बीचबचाव के लिए आई भाभी पर भी चाकू से वारकर घायल कर दिया. घायल महिला को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जिले के निठाउवा थाने के सीआई मनोज कुमार ने बताया कि डूंगलई निवासी देवली ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसके पति कन्हैयालाल कपड़े सिलाई का काम करते थे. कन्हैयालाल पारसोला सिलाई के काम से गए थे. घर पर उसकी बेटी पुष्पा और उसके देवर सोहनलाल की पत्नी भुला के बीच बकरियों के लिए चारा डालने जैसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई. इस विवाद से नाराज होकर सोहनलाल की पत्नी भुला अपने पीहर चली गई. जब सोहनलाल घर लौटा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो वह आगबबूला हो गया. वह जबरन कन्हैयालाल के घर में घुस गया और चिल्लाने लगा कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी पत्नी पीहर चली गई है.

कहासुनी ऐसी बनी बड़ा विवाद (ETV Bharat Dungarpur)

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इसी गुस्से में सोहनलाल ने अपने भाई कन्हैयालाल के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़े. जब पत्नी देवली अपने पति को बचाने के लिए बीच में आई, तो सोहनलाल ने उस पर भी चाकू से वार किया. चाकू उनके बाएं हाथ की कोहनी के आर-पार हो गया. घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए निठाउवा ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सागवाड़ा रेफर किया गया. इलाज के दौरान कन्हैयालाल की मौत हो गई. पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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BROTHER KILLED ELDER BROTHER
SISTER IN LAW INJURED IN ATTACK
पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष
BLOODY CLASH OVER A FAMILY DISPUTE
MAN STABBED ELDER BROTHER TO DEATH

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