पन्ना में जमीनी विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली, दोनों की भी हालत गंभीर

पन्ना के पवई थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ गांव का मामला. गोली लगने से एक की हालत नाजुक, दोनों को कटनी किया गया रेफर.

Shots fired in land dispute Panna
पन्ना में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
पन्ना: पन्ना के पवई थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरे को भी सिर में चोट आई है. दोनों घायलों को समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कटनी रेफर किया गया है.

पन्ना के पवई थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ गांव का मामला, पुलिस कर रही जांच

जानकारी के अनुसार मोहम्मद रईस (50) की बहन सबीना अख्तर की ससुराल कृष्णगढ़ गांव में है. सबीना का अपने देवर अफजल खान से जमीनी विवाद चल रहा है. इसी विवाद के चलते देवर द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, जिससे वह अपने मायके ग्राम ककरहटी में रह रही थी. बुधवार को सबीना अपनी ससुराल कृष्णगढ़ पहुंची, जहां देवर अफजल ने यह कहकर अपमानित किया कि वह यहां क्यों आई है और वापस चली जाए. यहां उसका कोई हक नहीं है.

इसी बात को लेकर भाभी और देवर के बीच विवाद हो गया, जिसकी शिकायत सबीना ने बुधवार शाम पवई थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया. घटना की जानकारी मिलने पर सबीना अख्तर का भाई मोहम्मद रईस ग्राम ककरहटी से अपनी बहन की सहायता के लिए गुरुवार सुबह कृष्णगढ़ पहुंचे. इसी दौरान विवाद ने उग्र रूप ले लिया. आरोप है कि अफजल ने रइस पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

दोनों घायलों को पवई स्वास्थ्य केंद्र से कटनी कि लिए किया गया रेफर

वहीं अपने बचाव में रईस ने अफजल पर डंडे से वार किया, जिससे अफजल के सिर में चोट आई. घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल रईस को तत्काल पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे कटनी रेफर किया गया. कुछ समय बाद घायल अफजल को भी पवई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे भी कटनी रेफर किया गया. घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी भावना सिंह दांगी एवं थाना प्रभारी सुशील कुमार दल-बल के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है.

PANNA NEWS
SDOP PAWAI BHAVNA SINGH DANGI
PANNA BLOODY CONFLICT FAMILY DISPUT
SHOTS FIRED IN LAND DISPUTE PANNA

संपादक की पसंद

