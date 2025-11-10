ETV Bharat / state

नूंह में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल, पिकअप गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने का वीडियो वायरल

नूंह में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.

BLOODY CLASH IN NUH
नूंह में दो पक्षों में खुलेआम खूनी संघर्ष (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
नूंहः जिले के सदर थाना क्षेत्र के अडबर गांव में सोमवार को खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गया. प्रथम पक्ष इसराईल उर्फ इस्सर और दूसरा पक्ष जानू के बीच शुरू हुए इस विवाद में दोनों तरफ से लोग एकत्रित हो गए. इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई. मौके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में बड़ी संख्या में लोग आपस में संघर्ष करते दिख रहे हैं.

जमीन विवाद से जुड़ा है मामलाः झगड़े की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है. झगड़े में आधा दर्जन से अधिक लोग के घायल होने की खबर है. सभी घायलों को इलाज के लिए नूंह के सीएचसी और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. एक पक्ष से सात लोग नूंह सीएचसी में एडमिट हैं, जबकि अन्य घायल अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं.

नूंह में दो पक्षों में खूनी संघर्ष (Etv Bharat)

कई लोग बाल-बाल बचेः विवाद के दौरान एक पिकअप गाड़ी को तेजी से घुमाकर लोगों पर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें कई लोग चपेट में आने से बाल-बाल बचे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी से लोगों को कुचलने की कोशिश करता चालक साफ दिखाई दे रहा है.

फिलहाल स्थिति काबू में हैः जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि "मामले की जांच की जा रही है. अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और दोनों पक्षों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की. फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

