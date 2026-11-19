बूंदी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाचा ने भतीजों पर किया हमला, एक की मौत
आरोपी पिता-पुत्र फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.
Published : November 19, 2026 at 9:09 PM IST
बूंदी: जमीन के एक टुकड़े को लेकर परिवार में चल रहा पुराना विवाद गुरुवार शाम खूनी संघर्ष में बदल गया. खेत में जमीन हांकने (खेत जुताई) को लेकर काका और भतीजों के बीच शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर सगे भतीजों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में दोनों भाई लहूलुहान होकर खेत में गिर पड़े. गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए दोनों भाइयों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा कोटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.
घटना दईखेड़ा थाना क्षेत्र के गोहाटा गांव की है. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब फरार पिता-पुत्र की तलाश में जुटी है.
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जमीन हांकने पहुंचे थे , भतीजों ने किया विरोध: एएसआई हसीन मोहम्मद ने बताया कि गोहाटा गांव में एक भूमि को लेकर काका और भतीजों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. गुरुवार शाम कमल मीणा पुत्र रामकंवर विवादित जमीन पर हंकाई कर रहा था. इसी दौरान उसके चचेरे भाई हरिप्रसाद और रामप्रसाद वहां पहुंच गए. दोनों भाइयों ने कमल को जमीन जोतने से मना किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि कमल मीणा और उसके पिता रामकंवर ने धारदार हथियार से हरिप्रसाद और रामप्रसाद पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल होकर खेत में ही गिर पड़े. वारदात के बाद आरोपी पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए.
खेत में लहूलुहान पड़े थे दोनों भाई: घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. गांव के वार्ड पंच शिवप्रसाद योगी के अनुसार सूचना मिलने पर ग्रामीण खेत की ओर दौड़े. वहां दोनों भाई गंभीर घायल अवस्था में पड़े मिले. कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को दईखेड़ा अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को कोटा रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों के अनुसार दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने गुरुवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया.
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कोटा में हरिप्रसाद ने तोड़ा दम : लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर ने बताया कि हमले में घायल दोनों भाइयों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था. कोटा में उपचार के दौरान हरिप्रसाद की मौत हो गई, जबकि उसके भाई रामप्रसाद का गंभीर हालत में उपचार जारी है. मृतक के शव को कोटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.
एफएसएल और एमओबी टीम ने जुटाए साक्ष्य: डीएसपी नरेंद्र नागर ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जानकारी ली. आरोपी पिता-पुत्र फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.
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