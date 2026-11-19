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बूंदी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, चाचा ने भतीजों पर किया हमला, एक की मौत

पुलिस थाना देईखेड़ा. ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जमीन के एक टुकड़े को लेकर परिवार में चल रहा पुराना विवाद गुरुवार शाम खूनी संघर्ष में बदल गया. खेत में जमीन हांकने (खेत जुताई) को लेकर काका और भतीजों के बीच शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर सगे भतीजों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में दोनों भाई लहूलुहान होकर खेत में गिर पड़े. गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए दोनों भाइयों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा कोटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

घटना दईखेड़ा थाना क्षेत्र के गोहाटा गांव की है. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब फरार पिता-पुत्र की तलाश में जुटी है.