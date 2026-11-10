बस्ती में दो पक्षों में खूनी संघर्ष; गंभीर रूप से घायल महिला की मौत, पति, बेटा और बेटी घायल
डीएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 7:59 PM IST
बस्ती : कलवारी थाना क्षेत्र के ताहिरापुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया. पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष हो गया. आरोप है कि मारपीट के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.
हमले में उसका पति, बेटा और बेटी भी घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है.
परिजनों के मुताबिक, ताहिरापुर गांव में विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. शुरुआत में कहासुनी और विवाद की स्थिति बनी, लेकिन कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए. मारपीट में शिक्षिका सुधा गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके परिवार के अन्य सदस्य भी हमलावरों के निशाने पर आ गए. शिक्षिका के पति, बेटा और बेटी को भी चोटें आईं. अचानक हुई इस वारदात से मौके पर चीख-पुकार मच गई.
घटना की जानकारी मिलते ही कलवारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस उपाधीक्षक बृजेश सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.
डीएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. विवाद की असल वजह, हमले में शामिल लोगों की भूमिका और घटना के पीछे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है.
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