ETV Bharat / state

बस्ती में दो पक्षों में खूनी संघर्ष; गंभीर रूप से घायल महिला की मौत, पति, बेटा और बेटी घायल

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : कलवारी थाना क्षेत्र के ताहिरापुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया. पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष हो गया. आरोप है कि मारपीट के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.

हमले में उसका पति, बेटा और बेटी भी घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है.



