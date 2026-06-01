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कानपुर में ऑटो में मिला हिस्ट्रीशीटर का लहूलुहान शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

कानपुर: ग्वालटोली थाने के हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर जाहिद उर्फ खूंटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. उसका शव टाटामिल चौराहा स्थित कृष्णा हॉस्पिटल के गेट पर खड़े एक ऑटो रिक्शा के भीतर खून से लथपथ हालत में मिला. पुलिस प्राथमिक जांच के आधार पर इस घटना को एक सड़क हादसा मान रही है, जबकि मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश के कारण हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. शुरुआती जांच में सिर पर बाईं ओर कान के ऊपर से गर्दन तक किसी हथियार से वार की पुष्टि हुई है, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है.





आधी रात को अस्पताल पहुंचा लहूलुहान वाहन: प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब एक बजे टाटामिल चौराहे के पास स्थित कृष्णा हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर एक ऑटो चालक अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंचा. वाहन के भीतर उसे खून से लथपथ देखकर वहां मौजूद लोग उसे उपचार के लिए अस्पताल के अंदर ले गए. डॉक्टरों द्वारा परीक्षण किए जाने से पहले ही उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया. मृतक की पहचान ग्वालटोली के मकबरा निवासी 32 वर्षीय जाहिद उर्फ खूंटी के रूप में हुई, जो पुलिस रिकॉर्ड में एक सूचीबद्ध अपराधी था.





परिजनों का दावा: मृतक के परिवार ने पुलिस के सड़क हादसे वाले अनुमान को सिरे से खारिज कर दिया है. बड़े भाई नदीम ने बताया कि जाहिद शनिवार सुबह अपने सामान्य मार्ग शुक्लागंज-घंटाघर रूट पर ऑटो चलाने के लिए घर से निकला था. देर रात तक उसके न लौटने पर परिजनों ने फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसी बीच छोटे भाई बाबू के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसने जाहिद के एक्सीडेंट और अस्पताल में मौत की सूचना दी. परिजनों का कहना है कि यदि यह सड़क हादसा था, तो जाहिद का ऑटो सुरक्षित कैसे है और उस पर कोई निशान क्यों नहीं है. उन्होंने धारदार हथियार से हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.





सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने परिजनों के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए मामले की वैधानिक जांच शुरू कर दी है. क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर घटना का खुलासा किया जाएगा.





मृतक का आपराधिक इतिहास: पुलिस के अनुसार, जाहिद उर्फ खूंटी ग्वालटोली थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला तथा मारपीट जैसे संगीन अपराधों के कुल 19 मुकदमे दर्ज थे. इसके अतिरिक्त, कोहना थाने की पुलिस द्वारा उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी थी. वहीं, परिजनों का दावा है कि जाहिद ने पिछले कुछ समय से अपराध की दुनिया से दूरी बना ली थी और वह ऑटो चलाकर ही अपने माता-पिता, छह भाइयों और छह बहनों के बड़े परिवार का भरण-पोषण कर रहा था.





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