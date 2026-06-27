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EXPLAINER : नदियों के कोख की कसक से बालू की बादशाहत ,बाहुबल और सत्ता संरक्षण में जिंदा जलती जिंदगी

सरकार की तरफ से अवैध खनन रोकने के लिए नए नियम बना दिए गए. कोरिया की घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ प्रशासन की चुले हिला कर रख दी है. हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद भी अवैध खनन का खेल जारी है. कई स्थानों पर ईटीवी भारत की पड़ताल में भी अवैध खनन प्रमाण मिले हैं. हालांकि सरकार के तरफ से बनाए गए नए नियम और कठोर जुर्माने की राशि के बाद शायद इस पर रोक लगाने में कामयाबी मिलेगी.

मंत्रिपरिषद ने बनाया नया नियम- कोरिया में रेत खनन विवाद को लेकर हुए नरसंहार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई कड़े नियम लागू करने के आदेश जारी हो गए. रेत खनन को लेकर सरकार ने जुर्माने से लेकर कई और प्रावधान किए हैं.

प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है.प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ खनिज संपदा का नियमानुसार दोहन सुनिश्चित किया जाएगा.अवैध खनन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी - विष्णुदेव साय, सीएम

22 जून 2026 को सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध रेत खनन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में लगातार अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई शुरु हुई. जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ खनिज विभाग का मैदानी अमला अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी कर रहा है.

छ्त्तीसगढ़ में रेत तस्करी का खेल इतना बड़ा हो चुका है कि अब कमाई के चक्कर में कानून किनारे कर दिया जाता है. बलरामपुर जिले में 12 मई 2025 की घटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी. इस घटना ने सरकार के सामने एक साफ तथ्य रख दिया था कि रेत की तस्करी चल रही है और बड़े पैमाने पर चल रही है. 17 जून 2026 को रेत खनन के विवाद में कोरिया में हुए वीभत्स नरसंहार ने एक फिर सरकार और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर दिए. बलरामपुर में रेत खनन माफिया ने घटना को अंजाम दिया उसके एक साल बाद दूसरी बड़ी घटना अवैध खनन के कारण ही सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई. हालांकि दावा जरुर किया जाता है कि सुशासन की तीन इंजन की सरकार काम कर रही है.

12 मई 2025 में बलरामपुर में रेत तस्करों का आतंक देखने को मिला .रेत तस्करी रोकने गए पेट्रोलिंग टीम के शिव बच्चन सिंह को रेत से भरे ट्रैक्टर से टक्कर मार दी.जिससे आरक्षक की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके आरक्षक शिव बच्चन सिंह की पोस्टिंग सनावल थाने में थी. इसी दौरान सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम धौली में कन्हर नदी से अवैध तरीके से रेत उत्खनन और तस्करी की सूचना उन्हें मिली. देर रात पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. जहां नदी से रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था. जब आरक्षक शिव बच्चन ने रेत लोड वाहन को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया.

17 जून 2026 को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत थाना इलाके में दो पक्षों के बीच रेत उत्खनन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.इस आगजनी के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की फॉर्च्यूनर कार में जलकर दर्दनाक मौत हो गई. वारदात में बुरी तरह से जख्मी 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर तीन तक पहुंच गया है.

आज के दौर में छत्तीसगढ़ का शायद ही ऐसा कोई जिला हो जहां इस तरह की चीज ना चलती हो. यह कोई छत्तीसगढ़ में विरोध लड़ाई का ऐसा द्वंद्व नहीं है जो आज जमीन पर उतरा है. इसका आधार इतना मजबूत रहा है कि कई सालों तक छत्तीसगढ़ जंगल, नदी और जमीन से बाहर ही नहीं निकल पाया. कभी सरकार के सामने हथियार लेकर खड़े नक्सली इसकी चुनौती थे. या फिर आज धड़ल्ले से हो रही नदियों की खुदाई में सत्ता, सियासत और बाहुबली के जोड़ से चल रहा है. यह पूरा खेल व्यवस्था और कानून को मुंह चिढ़ा रहा है.

रेत का कारोबार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा है,उतने ही तेजी से इस कारोबार को करने वाले लोगों के बीच संघर्ष में इजाफा हुआ है. मौजूदा बात करें तो कोरिया में तीन लोगों को गाड़ी में जिंदा जला दिया जाना सिर्फ इस बात का परिचायक नहीं है कि किसका खेल कितना लंबा है. कोरिया में हुई दर्दनाक घटना तो सिर्फ एक बानगी है.

बालू पर वर्चस्व की लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार में बाहुबलियों के कमाई का सबसे बड़ा जरिया माना जाता था. इसमें जो जितना बड़ा बाहुबली उसका उतना कब्जा उत्तर प्रदेश और बिहार में. कई बार इन बाहुबलियों के आगे पूरी सरकारी व्यवस्था ही नतमस्तक हो जाती है.हमारे देश में होने वाली राजनीतिक चर्चा में सभी राजनीतिक दलों के लोग कहते थे कि बिहार में बाहुबल के जोर पर व्यवस्था को बदल दिया जाता है, अब यही सवाल छत्तीसगढ़ में भी उठाना शुरू हो गया है.

नदियों की तलहटी से निकलने वाला रेत जिसकी तासीर नदी के उस अविरल धारा से जिसकी शीतलता लोगों को जीवंत करती हैं, नदी से बाहर आते ही इसकी तासीर इतनी गरम हो जाती है कि सरकार, सत्ता, शासन, माफिया और बाहुबली गठजोड़ का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा होता है. जिसमें जिंदगी बेमोल हो जाती है. अब तो हालत छत्तीसगढ़ में भी यहां तक पहुंच गए हैं कि रेत के इस खेल में गाड़ियों में लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं.

कहने के लिए राम वन पथ गमन, जंगलों से प्रेम, नदियों की पूजा यह सारी बातें अब धन शोधन का साधन बनती जा रही है.जिस प्राकृतिक छटा और सौंदर्य पर छत्तीसगढ़ और इसके लोग इतराते थे, जिसकी खूबसूरती और हरियाली पूरे भारत और विश्व के लिए प्रेरणा थी आज वही लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है.

रायपुर : पौराणिक मान्यताओं में यह बातें लगातार कही जाती रही हैं कि नदी मानव सभ्यता का जीवन है, वो सभ्यता उतनी ही प्रबल होती है जहां की नदियां जितनी ज्यादा समृद्ध.नदियों का कल-कल निनाद और अविरल भाव मानव जीवन को ऐसी दिशा देता है, जिससे समाज निर्विवाद रूप से बड़ा होता है. लेकिन छत्तीसगढ़ में अब ये बातें बदल रही हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 119 रेत खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ विधिवत संचालित हैं, जबकि 94 अन्य खदानों की मंजूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में है. साथ ही आगामी एक से डेढ़ वर्षों में 300 से अधिक नई खदानों को स्वीकृति दिए जाने की योजना है. वर्ष 2024-25 से जून 2025 तक 6 हजार 331 अवैध खनन प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 18.02 करोड़ की वसूली, 184 मशीनों की जब्ती, 56 एफआईआर और 57 न्यायालयीन परिवाद दायर किए गए. मामला लगातार बढ़ता गया है. सरकार ने इस बात को लेकर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी परिणति क्या होगी.

रेत खनन और अपराध को लेकर विपक्ष का आरोप

रेत खनन और अपराध को लेकर विपक्ष ने कई बार सरकार को घेरा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेत के लिए खून-खराबा मचा हुआ है.कोरिया जिले में बेहद ही डरावनी घटना घटी, एक बीजेपी नेता ने दूसरे बीजेपी के नेता उसके भाई और उसके साथी को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया,जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हो गयी और कुछ घायल लोगों को बड़े शहर में रेफर कर दिया गया है. सरकार के संरक्षण में रेत माफिया बेलगाम हो चुका है.बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री सीधी रेत के कारोबार में लिप्त है, उनके संरक्षण में अपराधी आतंक मचा रहे हैं.

दीपक बैज के बड़े आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

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रेत खनन को लेकर कांग्रेस का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

बीजेपी ने कांग्रेस पर अवैध खनन के लगाए आरोप-

15 जुलाई 2025 को बीजेपी ने जो आंकड़े दिए उसमें कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया कि खदानों की संख्या को कांग्रेस की सरकार ने घटा दिया. राज्य में रेत खनन नीति को अधिक पारदर्शी, संगठित, पर्यावरण-संवेदनशील और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कदम उठाए गए हैं. पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल के दौरान राज्य में संचालित रेत खदानों की संख्या 300 से घटकर लगभग 100-150 रह गई थी, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुए, अवैध खनन को बढ़ावा मिला.

सरकार ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

वर्तमान सरकार खनिज नीति में सुधार कर रेत खनन की व्यवस्था को संगठित, नियंत्रित और जनहितकारी बनाया गया है. राज्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया को गति देने के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर तीन राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समितियों का गठन किया गया है.पूर्व में केवल एक समिति कार्यरत थी.इस निर्णय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया सुगम हुई है.

अवैध खन से उजड़ रही नदियों की कोख

खनन से होने वाली हानि को लेकर ईटीवी भारत से विस्तार से बात करते हुए हाइड्रोजियोसाइंटिस्ट, वर्षा जल संचयन सलाहकार एवं जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. विपिन दुबे ने कहा कि कुछ लोगों के लिए यह फायदा कमाने का विषय जरुर है लेकिन इससे प्रकृति और भविष्य दोनों की बड़ी हानि है. उन्होंने कहा कि नदियां केवल जलधारा नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, पर्यावरण, जैव विविधता और जीवन का आधार हैं. इन्हें यूं ही जीवनदायिनी नहीं कहा जाता. रेत खनन वाले क्षेत्रों में प्रायः नदी किनारे बसे गांवों के लोग मजदूर के रूप में काम करते हैं.

नदी किनारे बसे लोगों को मिलता है रोजगार

नदियों के किनारे रहने वाले लोग नदी से रेत निकालने, उसे ट्रैक्टरों एवं हाइवा वाहनों में भरने जैसे कार्यों में लगे रहते हैं. स्वाभाविक रूप से उनकी प्राथमिकता अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मिलने वाली दैनिक मजदूरी होती है. किंतु अधिकांश लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि जिस नदी से वे आज रेत निकाल रहे हैं, उसी के दुष्परिणाम भविष्य में सबसे पहले उनके गांव, उनकी खेती, उनके जल स्रोतों और उनके परिवारों को ही भुगतने पड़ सकते हैं. नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए अवैध खनन एक नहीं कई चुनौतियों के साथ दस्तक दे रहा है.

अवैध खनन का पड़ेगा दूरगामी असर

डॉ विपिन दुबे के मुताबिक आज का खनन कल उनकी आने वाली पीढ़ियों करे लिए पूरी जिंदगी को बोझ बना देगी. नदी के किनारे होने के बाद भी पीने के पानी की दिक्कत होना अंदाजा लगाइए हम किस समाज के तरफ जा रहे हैं.अपने परिवार के पेट पालने के लिए जिस खनन को गांव के गरीब भले ही नदी में पानी के साथ कर रहे हैं इसमें इनकी जिंदगी और भविष्य दोनो जल रहा है.





नदी का बिगड़ता प्राकृतिक स्वरूप

जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. विपिन दुबे ने कहा कि शिक्षा की कमी, पर्यावरणीय जागरूकता का अभाव तथा कई बार शासन-प्रशासन द्वारा पर्याप्त जनजागरण न किए जाने के कारण स्थानीय लोग रेत खनन के दूरगामी प्रभावों से अनभिज्ञ रहते हैं. नदी से अत्यधिक रेत निकाले जाने पर नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ता है, नदी तल गहरा होता है, भूजल स्तर नीचे जाता है, कुएं एवं हैंडपंप सूखने लगते हैं, नदी किनारों का कटाव बढ़ता है तथा जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगता है.

रेत खनन का नदी पर असर (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

रेत खनन से आर्थिक लाभ कुछ लोगों को प्राप्त होता है, जबकि इसके दुष्परिणाम प्रकृति, पर्यावरण, वन्यजीवों, किसानों और आम नागरिकों को भुगतने पड़ते हैं. अल्पकालिक लाभ के लिए किया जा रहा यह दोहन आने वाली पीढ़ियों के जल भविष्य को भी संकट में डाल सकता है. आवश्यकता है कि नदी किनारे बसे गांवों में व्यापक जनजागरण अभियान चलाए जाएं-डॉ विपिन दुबे, जल संरक्षण विशेषज्ञ

डॉ विपिन दुबे के मुताबिक ग्रामीणों को सरल भाषा में बताया जाए कि अवैध एवं अत्यधिक रेत खनन उनके भूजल, कृषि, पेयजल स्रोतों और पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है.जब स्थानीय समुदाय इस विषय की गंभीरता को समझेगा, तभी नदी संरक्षण का जनआंदोलन मजबूत होगा.



भविष्य पर सीधा हमला

वर्षा जल संचयन सलाहकार एवं जल संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. विपिन दुबे ने कहा कि जो बातें सीधे समाज पर असर करती हैं उसका समाधान और उसके दूरगामी परिणाम पर सरकार की नजर नहीं है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन से सामाजिक नुकसान हो रहा है.जल संसाधनों को लेकर विवाद बढ़ते जा रहे हैं.उन्होंने कहा कि बालू से ही सभी काम होंगे ऐसा नहीं है सरकार को इस पर लगाम लगाने और उसके वैकल्पिक उपायों पर भी चर्चा करनी चाहिए.

वैज्ञानिक खनन नीति लाना जरुरी

डॉ दुबे ने कहा कि शासन एवं प्रशासन को वैज्ञानिक खनन नीति का पालन के साथ ही केवल स्वीकृत क्षेत्रों में ही खनन की अनुमति दी जाए. नदी की पुनर्भरण क्षमता के अनुसार खनन हो. मशीनों पर पूर्ण नियंत्रण हो नदी में जेसीबी, पोकलेन एवं भारी मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जाए. केवल निर्धारित वैज्ञानिक पद्धति से सीमित खनन की अनुमति हो. साथ ही वैकल्पिक निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने की जरुरत है एम-सैंड (Manufactured Sand) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए. फ्लाई ऐश एवं अन्य वैकल्पिक सामग्री का उपयोग बढ़ाया जाए.

नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम हो मजबूत

डॉ दुबे के मुताबिक नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम को मजबूत किया जाए इसके तहत नदी तट पर वृक्षारोपण किया जाए. जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य किए जाएं. वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई जाएं. उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन केवल रेत की चोरी नहीं है, बल्कि यह नदियों, भूजल, कृषि, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के जल भविष्य पर सीधा हमला है. यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो नदियां गहरी, अस्थिर और जलविहीन होती जाएंगी .भूजल स्तर लगातार गिरता रहेगा. इसलिए शासन, प्रशासन और समाज को मिलकर नदियों की प्राकृतिक रेत और पारिस्थितिकी की रक्षा करनी होगी, तभी जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा.

नदियों को कैसे बचाया जाए ? (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

चुप रहने का रोजगार

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, परिवहन और आम लोगों की भागीदारी को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरणविद् नितिन सिंघवी ने कहा कि आम लोगों के चुप रहने से रोजगार मिलता है. जो लोग नदी के बिल्कुल किनारे के रहने वाले हैं उनकी आंखों के सामने खनन होता है लेकिन संगठित लूट का तंत्र इतना मजबूत है कि लोगों के चुप रहने पर ही फायदा होता है.

लूट में माफिया ओर सत्ता संरक्षण का ऐसा खेल चलता है कि उसमें मुंह खोलने पर सजा मिल जाएगी. जिंदगी जीने की मजबूरी में वहां के लोगों का चुप रहना ही उनके लिए रोजगार है. उन्होंने कहा कि जिस भी ग्राम सभा के करीब खनन होता है वहां के मजबूत लोगों से माफिया की साठगांठ होती है. 2 जून की रोटी की जुगाड़ में आदमी उसमें कोई न कोई काम पा जाता है जिसके कारण वह चुप रहता है. वैसे भी सत्ता संरक्षण और बाहुबलियों के साथ ही माफिया की सागिर्दी में होने वाले रेत के खेल में आम आदमी टिक नहीं पाएगा.

ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरणविद् नितिन सिंघवी ने कहा कि नदी के लिए बालू उसका जीवन है. उसकी खुदाई का काम सरकार की निगरानी में होता है. सरकार टेंडर देकर काम करवाती है लेकिन उसके बाद भी अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है. इसमें भी सरकार की मिली भगत है.

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और पैसे के खेल में सभी के मेलजोल इस धंधे को रोक नहीं पाता है. इसका सीधा असर वहां के ग्रामीणों पर पड़ रहा है. कानून चुपचाप किसी कोनो में मूक बना इसलिए खड़ा रहता है कि लेनदेन के हिसाब में कोई दिक्कत नहीं होती है.जहां दिक्कत की जाती है या कोई कोशिस करता है तो उसके साथ व्यवहार बदल जाता है 12 मई 2025 की बलरामपुर की घटना उसका उदाहरण है- नितिन सिंघवी, पर्यावरणविद्

अवैध कारोबार बिना संरक्षण के संभव नहीं

छत्तीसगढ़ में अवैध बालू और रेत खनन का कारोबार बिना सरकार के संरक्षण में हो यह संभव नहीं है. वास्तव में रेत की कमाई से तैयार होने वाला राजनीतिक खेत जिसमें हर नेता अपने महत्वाकांक्षा का रंग डालता है वही पूरी व्यवस्था के रंग के बेकार कर रहा है. अवैध खनन को लेकर चल रही सरकार ने पिछली सरकार पर आरोप लगा दिया और वर्तमान में चल रही सरकार पर कांग्रेस ने लूट का.

राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर सरकार दर सरकार चल रहा है और इसी के साथ चल रहा है रेत के अवैध कारोबार का बेरोकटोक कारोबार.सवाल ये बड़ा है कि यदि रेत के कारोबार का यह खेल नहीं रुका तो छत्तीसगढ़ अपनी मूल विरासत, प्राकृतिक सौन्दर्य, जंगल की हरियाली और महानदी के महाविकास की पूरी कल्पना को ही रेत की तरह खोदकर नदी की कोख की तरह खाली कर दिया जाएगा, बचेगा राजनीति में बस नेता के बचाने का वादा और दावा.

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