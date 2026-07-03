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गाजियाबाद: सरकारी अस्पतालों में AI तकनीक से होगी खून की जांच, घंटों के काम मिनटों में करेगी मशीन

गाजियाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सचिन चंद्र वैश्य ( ETV Bharat )