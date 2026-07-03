गाजियाबाद: सरकारी अस्पतालों में AI तकनीक से होगी खून की जांच, घंटों के काम मिनटों में करेगी मशीन
गाजियाबाद के 11 सरकारी अस्पतालों में Ai आधारित डिजिटल माइक्रोस्कोपी सिग्टुपल 'एआई 100' जांच मशीन उपलब्ध कराई गई है.
Published : July 3, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में अब खून की जांच करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया जाएगा. खून की जांच से संबंधित सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में जिले के 11 सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में Ai आधारित डिजिटल माइक्रोस्कोपी सिग्टुपल 'एआई 100' जांच मशीन उपलब्ध कराई गई है. यह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वचालित सेल लोकेटिंग डिवाइस है. जिसे क्लीनिकल प्रयोगशालाओं में इन विट्रो डायग्नोस्टिक (IVD) उपयोग के लिए बनाया गया है. मशीन के माध्यम से खून की जांच अब और बेहतर, सटीक और तेज हो सकेगी.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पर मौजूद रक्त कोशिकाओं को स्वत: खोजती है और उनकी कुछ गुणवत्ता वाली डिजिटल तस्वीर स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है. इसके बाद पैथोलॉजिस्ट या लब टेक्निशियन इन तस्वीरों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करते हैं. AI मशीन के माध्यम से पारंपरिक माइक्रोस्कोप पर लंबे समय तक स्लाइड देखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और जांच प्रक्रिया अधिक तेज होती है.
मशीन की विशेषता व्हाइट ब्लड सेल (WBC) डिफरेंशियल काउंट करना है. यह विभिन्न प्रकार की स्वतः रक्त कोशिकाओं की पहचान कर उनका विश्लेषण करने में सहायता करती है. इसके साथ ही मशीन रेड ब्लड सेल मार्फोलॉजी का भी मूल्यांकन करती है. लाल रक्त कोशिकाओं के आकार, बनावट और संरचना में होने वाले बदलाव की जानकारी मिलने से रक्त संबंधी कई समस्याओं का आकलन करने में मदद मिलती है.
जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सचिन चंद्र वैश्य के मुताबिक, कुल 11 सरकारी अस्पतालों में Ai आधारित खून की जांच करने वाली मशीन उपलब्ध कराई गई है. मशीन रक्त कोशिकाओं की अन्य असमानताओं और कुछ प्रकार के कैंसर की शुरुआती पहचान करने में भी सहायक है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन से जिले के सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब की कार्य क्षमता में सुधार होगा. खून की जांच प्रक्रिया तेज होने से कम समय में अधिक मरीज की जांच संभव हो सकेगी. मशीन स्वतः रक्त कोशिकाओं की पहचान कर उनकी डिजिटल इमेज उपलब्ध कराती है, जिससे लैब स्टाफ का समय बचेगा. रिपोर्ट जल्द उपलब्ध होने से डॉक्टर को उपचार संबंधी निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी.
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