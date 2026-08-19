ETV Bharat / state

अनियंत्रित शुगर से इन अंगों पर पड़ता सबसे पहले पड़ता बुरा प्रभाव, क्या बोले डॉक्टर?

मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडीकल कॉलेज में सीएमई में डॉक्टरों ने रखे विचार.

blood sugar effects symptoms body most immediate adverse bad effect 4 organs
मेरठ में शुगर पर कार्यशाला. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: क्या आपको मालूम है कि शरीर में शुगर अनियंत्रित होने पर सबसे ज्यादा किन अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, चलिए आपको बताते हैं. दरअसल, मेरठ के LLRM मेडीकल कॉलेज में सीएमई के दौरान जुटे डॉक्टरों ने इसे लेकर महत्वपूर्ण विचार रखे.

कार्याशाला में जुटे डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में शुगर अनियंत्रित होने पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव हृदय, गुर्दे, आंखों, नसों पर पड़ता है. विशेषज्ञों ने इससे बचाव के लिए समय पर जांच, उचित उपचार और जीवनशैली में सुधार पर जोर दिया.


दरअसल, Diabetes India, Oral Health और UPRSSDI के सहयोग से “डायबिटीज एवं ओरल हेल्थ” विषय पर Professional Enhancement Series का आयोजन किया गया था. इसमें कई डॉक्टर जुटे थे. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.सी. गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमेह एवं मौखिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों के प्रति चिकित्सकों, विद्यार्थियों एवं आमजन में जागरूकता बढ़ाना तथा नवीनतम चिकित्सा जानकारी का आदान-प्रदान करना था.

कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉ. आर.सी. गुप्ता ने किया. कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष डॉ संध्या गौतम ने “Should Diabetic Patients Undergo Dental Screening?” विषय पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि मधुमेह रोगियों में नियमित दांतों, मसूड़ों समेत मौखिक स्वास्थ्य जांच से ओरल समस्याओं की समय पर पहचान करके उपचार किया जा सकता है.

blood sugar effects symptoms body most immediate adverse bad effect 4 organs
मेरठ में शुगर पर कार्यशाला. (etv bharat)

उन्होंने मधुमेह और ओरल हेल्थ के बीच द्विपक्षीय संबंध को समझने और चिकित्सकीय और दंत चिकित्सा सेवाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. पेरियोडॉन्टिस्ट, प्रो. डॉ. अनामिका शर्मा, बताया कि दंत चिकित्सकों की भूमिका केवल मौखिक रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि संदिग्ध मरीजों में मधुमेह की स्क्रीनिंग की पहचान एवं उचित रेफरल में भी महत्वपूर्ण हो सकती है. वहीं डॉ. आयुषी सिंघल ने “What’s New in the Management of Diabetes” विषय पर मधुमेह के उपचार में हुए नवीनतम एडवांसमेंट्स, नई दवाओं एवं आधुनिक उपचार रणनीतियों के बारे में जानकारी दी.

blood sugar effects symptoms body most immediate adverse bad effect 4 organs
मेरठ में शुगर पर कार्यशाला. (etv bharat)

सीएमई में फाइनल ईयर एमबीबीएस के विद्यार्थियों, इंटर्न्स एवं डायलिसिस टेक्नीशियनों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागियों ने सहभागिता की. प्राचार्य ने कहा कि मधुमेह एक गंभीर एवं दीर्घकालिक बीमारी है. समय पर जांच, उचित उपचार एवं जीवनशैली में सुधार बेहद जरूरी है.

मेडिकल कॉलेज के उप-प्राचार्य डॉ. ज्ञानेश्वर टोंक ने कहा कि मधुमेह एक बहुत गंभीर एवं जटिल बीमारी है, जिसका प्रभाव शरीर के लगभग सभी अंगों पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अनियंत्रित ब्लडशुगर से हृदय, गुर्दे, आंखों, नसों तथा मौखिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने नियमित जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और चिकित्सकीय सलाह को जरूरी बताया.

एस.आई.सी. डॉ. धीरज राज ने कहा कि मधुमेह के मरीजों में ओरल हेल्थ का विशेष महत्व है. उन्होंने बताया कि अनियंत्रित मधुमेह में मसूड़ों एवं दांतों से संबंधित समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है और ओरल इंफेक्शन का प्रभाव मरीज के समग्र स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.मधुमेह रोगियों में नियमित दंत परीक्षण एवं उचित मौखिक स्वच्छता को उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः बेसिक शिक्षा कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: योगी सरकार लौटाएगी बीमा कटौती के 134 करोड़ रुपये

TAGGED:

BLOOD SUGAR BAD SYMPTOMS
SUGAR BAD JANE SE KYA HOTA HAI
शुगर बढ़ जाने से क्या होता है
SUGAR BAD JANE KE LAKSHAN
BLOOD SUGAR EFFECTS ON BODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.