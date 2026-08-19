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अनियंत्रित शुगर से इन अंगों पर पड़ता सबसे पहले पड़ता बुरा प्रभाव, क्या बोले डॉक्टर?

मेरठ: क्या आपको मालूम है कि शरीर में शुगर अनियंत्रित होने पर सबसे ज्यादा किन अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, चलिए आपको बताते हैं. दरअसल, मेरठ के LLRM मेडीकल कॉलेज में सीएमई के दौरान जुटे डॉक्टरों ने इसे लेकर महत्वपूर्ण विचार रखे.



कार्याशाला में जुटे डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में शुगर अनियंत्रित होने पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव हृदय, गुर्दे, आंखों, नसों पर पड़ता है. विशेषज्ञों ने इससे बचाव के लिए समय पर जांच, उचित उपचार और जीवनशैली में सुधार पर जोर दिया.





दरअसल, Diabetes India, Oral Health और UPRSSDI के सहयोग से “डायबिटीज एवं ओरल हेल्थ” विषय पर Professional Enhancement Series का आयोजन किया गया था. इसमें कई डॉक्टर जुटे थे. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.सी. गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमेह एवं मौखिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों के प्रति चिकित्सकों, विद्यार्थियों एवं आमजन में जागरूकता बढ़ाना तथा नवीनतम चिकित्सा जानकारी का आदान-प्रदान करना था.

कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉ. आर.सी. गुप्ता ने किया. कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष डॉ संध्या गौतम ने “Should Diabetic Patients Undergo Dental Screening?” विषय पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि मधुमेह रोगियों में नियमित दांतों, मसूड़ों समेत मौखिक स्वास्थ्य जांच से ओरल समस्याओं की समय पर पहचान करके उपचार किया जा सकता है.

मेरठ में शुगर पर कार्यशाला. (etv bharat)

उन्होंने मधुमेह और ओरल हेल्थ के बीच द्विपक्षीय संबंध को समझने और चिकित्सकीय और दंत चिकित्सा सेवाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. पेरियोडॉन्टिस्ट, प्रो. डॉ. अनामिका शर्मा, बताया कि दंत चिकित्सकों की भूमिका केवल मौखिक रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि संदिग्ध मरीजों में मधुमेह की स्क्रीनिंग की पहचान एवं उचित रेफरल में भी महत्वपूर्ण हो सकती है. वहीं डॉ. आयुषी सिंघल ने “What’s New in the Management of Diabetes” विषय पर मधुमेह के उपचार में हुए नवीनतम एडवांसमेंट्स, नई दवाओं एवं आधुनिक उपचार रणनीतियों के बारे में जानकारी दी.